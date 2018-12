BOMBA! Il mai tineti pe Jon Jones, super campionul din UFC care a fost prins dopat de 2 ori? A fost prins dopat IAR :)

Jones poate scapa insa de pedeapsa.

Jon Jones este fara discutie unul dintre cei mai mari campioni din istoria MMA-ului. Acesta este practic neinvins in cariera, avand o singura infrangere in palmares, insa aceasta a venit dupa ce a fost descalificat in urma unui meci in care si-a macelarit pur si simplu adversarul, pierzand dupa ce a trimis si o lovitura ilegala de cot.

Acesta a fost insa in centrul mai multor scandaluri in cariera, de la accidente de masina la consum de canabis si la folosirea de steroizi.

Jones tocmai ce vine dupa o perioada lunga de suspendare, dupa ce a fost prins dopat pentru a doua oara. Acesta se pregatea de un meci la sfarsitul lunii cu Gustafsson, insa au aparut iar probleme.

Americanul a facut un test antidoping unde i s-au gasit urme de turinabol in sistem, substanta pentru care a fost suspendat ultima data.

Ce ar putea sa il salveze pe Jones este faptul ca steroidul a fost gasit in cantitate infima, si anume a 500.000.000-a parte dintr-un gram.

Deocamdata meciul a ramas in picioare, insa a fost mutat in alt oras pentru a scapa de jurisdictia USADA din Las Vegas. Ramane de vazut daca Jones va fi iar suspendat pentru dopaj sau daca substanta detectata este doar o ramasita din perioada in care folosea steroizi.