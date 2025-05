Safier Koorndijk Iancu (33 de ani), de la CSU ASE București, este primul român naturalizat care a devenit campion mondial. Se întâmpla în 2023 la CM de Culturism și Fitness. În 2024, el a cucerit 7 medalii de aur la Campionatul european, iar anul acesta, chiar la începutul lunii mai, alte 6 titluri europene și o medalie de argint. Olandezul născut în Surinam a primit cetățenia română acum doi ani, cu puțin timp înainte de Mondiale.



Ce faci Safier, ești în vacanță?

Nu, nu, muncesc și mă pregătesc pentru încă două concursuri, care vor fi la sfârșitul lunii mai – Campionatele Naționale și România Grand Prix.



Muncești din ce-mi spuneai la o firmă, ești contabil...

Da, tot acolo sunt, la Pitești.



Mai ai unde să pui medaliile? Că ai luat ceva până acum...

Mai am unde. De obicei, le păstrez în pod. Nu prea îmi place să le văd.



De ce?

Îmi distrag atenția. Am câteva în cameră, dar nu multe, trei-patru, și un trofeu de la CSU ASE, clubul meu, care este mai special, îmi place cum arată, e din sticlă. E cel pe care l-am primit la sfârșitul anului 2023, pentru cel mai bun sportiv al clubului. E foarte frumos, îmi place. Celelalte sunt în pod.



6 medalii de aur și una de argint



Cum a fost la Europene?

A fost foarte frumos, o provocare. Am vrut să văd dacă mai pot să fac ce am făcut anul trecut și, din fericire, am reușit. Anul trecut am luat 7 de aur, de data asta – 6 aur și un argint. Scopul a fost să câștig trei clase, trei „Overall”, așa se numesc.



Ce înseamnă „Overall”?

Cel mai bun dintre câștigătorii tuturor subcategoriilor. Fiecare categorie are trei sau patru subcategorii, pe înălțime, până la 170 cm, până la 175, până la 178 și peste 180 cm. Cei care câștigă aceste subcategorii luptă apoi pentru titlul de „Overall”, de campion absolut.



Te recunoaște lumea pe stradă în Pitești?

Am vorbit cu câțiva oameni, dar nu cu mulți. Nici nu prea merg pe stardă. Mie îmi place undeva mai retras, în natură. Merg și prin oraș, dar nu foarte mult.



Culturismul nu este un sport foarte mediatizat, cum e fotbalul...

Acum sunt și chestii mai importante, sunt alegerile prezidențiale, oamenilor nu le mai arde de sport.



Eu ziceam că în general nu se transmit la tv competițiile de culturism. Mai mult fotbal, tenis, handbal, poate gimnastică, patinaj, hochei...

Da, așa e, din păcate. Pentru mine e „din fericire”, pentru că nu prea îmi place atenția.



Safier Koorndijk Iancu: „Îmi place să fiu lăsat în pace”