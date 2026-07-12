Suma astronomică câștigată de Conor McGregor după ce a rezistat doar 63 de secunde în ring cu Max Holloway

Irlandezul s-a accidentat la genunchiul drept chiar la prima lovitură de picior, iar arbitrul a oprit lupta după doar 63 de secunde, consemnând victoria lui Max Holloway prin TKO.

Deși a petrecut puțin peste un minut în Octogon, McGregor va încasa o sumă impresionantă pentru apariția de la UFC 329.

Peste 30 de milioane de dolari pentru revenirea în UFC

Potrivit presei din Statele Unite, Conor McGregor a avut o bursă garantată de aproximativ 15 milioane de dolari pentru duelul cu Max Holloway.