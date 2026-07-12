Suma astronomică câștigată de Conor McGregor după ce a rezistat doar 63 de secunde în ring cu Max Holloway

Suma astronomică câștigată de Conor McGregor după ce a rezistat doar 63 de secunde în ring cu Max Holloway Sporturi
SPORT.RO
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Conor McGregor (37 de ani) a revenit în UFC după o pauză de cinci ani.

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Irlandezul s-a accidentat la genunchiul drept chiar la prima lovitură de picior, iar arbitrul a oprit lupta după doar 63 de secunde, consemnând victoria lui Max Holloway prin TKO.

Deși a petrecut puțin peste un minut în Octogon, McGregor va încasa o sumă impresionantă pentru apariția de la UFC 329.

Peste 30 de milioane de dolari pentru revenirea în UFC

Potrivit presei din Statele Unite, Conor McGregor a avut o bursă garantată de aproximativ 15 milioane de dolari pentru duelul cu Max Holloway.

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La această sumă se adaugă încasările din vânzările pay-per-view, sponsorizările și bonusurile contractuale, astfel că veniturile totale ale irlandezului sunt estimate la peste 30 de milioane de dolari.

Evenimentul s-a bucurat de un succes uriaș și din punct de vedere financiar. Gala UFC 329 a generat încasări de aproximativ 25 de milioane de dolari doar din biletele vândute, un nou record pentru organizație.

În schimb, Max Holloway ar urma să încaseze între 3 și 5 milioane de dolari, cel mai mare premiu din cariera sa.

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