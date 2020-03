Sfideaza coronavirusul! Peste 70 000 de oameni s-au strans astazi la un festival din Anglia

Anglia a fost serios lovita de coronavirus, insa desfasurarea festivalului continua.

Aproximativ 70 000 de persoane s-au adunat astazi in Cheltenham pentru Gold Cup. Premierul britanic, Boris Johnos, refuza sa interzica evenimentele la care urmeaza sa vina un numarul mare de persoane, in ciuda pandemiei de coronavirus.

Chiar daca Covid-19 a dus la suspendarea Premier League si a facut pana acum 798 de victime in Marea Britanie, a 13-a editie a evenimentului din Cheltenham continua. La festival are loc o competitie de curse de cai, pe o distanta de peste 5 km. Evenimentul are loc anual, iar in 2019 premiile au ajuns la 700 000 de euro.

Ian Renton, directorul reginal al Festivalului din Cheltenham, a declarat ca nu e nevoie ca evenimentul sa fie suspendat, intrucat au fost luate masuri importante pentru protectie.

USA - Close everything!!! Meanwhile at Cheltenham ... pic.twitter.com/O4dWLEWNcx — ???????????????????????? ???????????????????????????? (@SummersInToga) March 13, 2020

