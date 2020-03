BREAKING NEWS: Britanicii anunta ce procent din populatie TREBUIE sa ia coronavirus astfel incat sa poata fi CONTROLAT! Anunt OFICIAL al expertului

Sir Patrick Vallace, consilierul-sef stiintific britanic, spune ca 60% din populatie ar trebui sa se infecteze astfel incat comunitatea sa dezvolte o 'imunitate de turma'.

Vallace spune ca guvernul britanic incearca sa nu suprime definitiv virusul, ci sa ajute la crearea imunitatii de grup, in timp ce ii protejeaza pe cei mai expusi dintre cetateni.

"60% dintre oameni sau ceva in jurul acestui procent ar trebui sa se infecteze pentru a se crea o imunitate de turma. Credem ca acest virus va deveni un virus sezonier, se va intoarce in fiecare an. Comunitatile vor trebui sa devina imune. 60% e procentul de care ai nevoie pentru a obtine imunitate de turma", a spus Vallace la Sky.

Dupa o intalnire guvernamentala la nivel inalt, prim-minsistrul Boris Johnson a anuntat ca aceasta criza e cea mai mare cu care se confrunta actuala generatie.

"Trebuie sa spun asta in fata publicului. Multe familii vor pierde persoane dragi", a spus Boris Johnson intr-o conferinta de presa.

Scolile nu s-au inchis, dar guvernul sfatuieste anularea excursiilor in strainatate. Persoanele in varsta sau cu probleme de sanatate ar face mai bine sa evite croazierele in aceasta perioada, a spus Boris Johnson.

Tweet coronavirus Citeste si: