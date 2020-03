Barcelona si PSG iau masuri drastice impotriva pandemiei de coronavirus! Ce au decis cluburile

Barcelona si Paris Saint-Germain au luat masuri radicale pentru a proteja jucatorii si membrii staff-ului de coronavirus.

Cei doi giganti din fotbal au decis sa isi suspende toate antrenamentele si sa le spuna jucatorilor sa stea acasa. "Catalanii" aveau programat un antrenament astazi, insa au fost trimisi acasa la recomandarea Federatiei Spaniole de Fotbal. Barcelona anuntase intial ca suspenda doar activitatea academiei de juniori.

Given the healthcare situation and according to the recommendations of the Club's medical staff, the first team has suspended all activity until further notice. pic.twitter.com/NpKMg9QfWP