"Am inteles ca o raceala sau o gripa face mai mult rau decat virusul asta!" Ce spune Anamaria Prodan despre ISTERIA declansata de coronavirus

Anamaria Prodan e socata de nivelul de panica declansat in Romania de coronavirus.

Prodan e acum in Dubai, alaturi de sotul sau, Laurentiu Reghecampf. In Emirate, viata nu e afectata de coronavirus.

"Viata in Dubai e normala, orasul e linistit, lumea merge pe strada normal, la plaja, nu exista isteria din Romania. Noi mereu avem chestia cu panica asta... Cred ca asa se naste romanul, cu o panica d-asta...

Am fost si eu in Romania pana acum cateva zile, am mers peste tot, am filmat, am avut grija, mi-am dezinfectat mainile, dar nu trebuie sa intram in panica si sa distrugem magazinele. Inteleg ca o raceala sau o gripa e mult mai puternica decat acest virus.

Lumea trebuie sa inteleaga ceva: viata nu se opreste. Trebuie sa avem grija, dar nu sa oprim comunicarea, sa fugim unul de altul. Am vazut oameni la granita fara apa de 20 de ore, o nebunie d-asta cum numai in Romania gasesti. N-am vazut asa ceva, sa se omoare in halul asta!", a spus Anamaria Prodan pentru www.sport.ro si PRO TV.