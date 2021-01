SOC in galaxia seicilor miliardari: City, la 9 minute sa fie DATA AFARA din Cupa Angliei de o echipa din Liga a 4-a! Guardilola, SALVAT in ultima clipa

City a tremurat serios in meciul cu Cheltenham din turul 4 al FA Cup!

Desi i-a avut in teren inca din primul minut pe Mahrez, Gabriel Jesus, Ferran Torres, Fernandinho, Mendy, Foden sal Laporte, Guardiola a stat cu emotii pana in ultimele 10 minute ale partidei. May a deschis scorul pentru Cheltenham in minutul 59, dar Foden (81) si Gabriel Jesus (84) au readus normalitatea pe tabela pe ultima suta de metri. Ferran Torres a stabilit scorul final al partidei in prelungiri, cu golul marcat in minutul 94!

Aflata pe locul 7 in liga a 4-a, Cheltenham a fost la un pas de cea mai mare surpriza a sezonului in Cupa Angliei!