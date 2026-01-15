Echipe importante au ratat calificarea în semifinalele conferințelor NFL
National Football League (NFL) a ajuns la al 106-lea sezon, competiția fiind în faza semifinalelor conferințelor NFC Championship și AFC Championship. Printre surprizele actualei stagiuni se numără absența din această fază a unor coloși ai fotbalului american, precum Kansas City Chiefs (campioană NFL în 1969, 2019, 2022, 2023), finalista de anul trecut, Las Vegas Raiders (campioana NFL în 1976, 1980, 1983), Washington Commanders (fostă Boston Redskins / campioana NFL în 1982, 1987, 1991), New York Giants (campioana NFL în 1986, 1990, 2007, 2011), Green Bay Packers (campioana NFL în 1966, 1967, 1996, 2010), Dallas Cowboys (campioana NFL în 1971, 1977, 1992, 1993, 1995) sau Pittsburgh Steelers (campioana NFL în 1974, 1975, 1978, 1979, 2005, 2008).
NFL playoffs 2025-2026:
NFC Championship
Los Angeles Rams - Chicago Bears (18 ianuarie / Soldier Field, Chicago)
San Francisco 49ers - Seattle Seahawks (17 ianuarie / Lumen Filed, Seattle)
AFC Championship
Houston Texans - New England Patriots (18 ianuarie / Gillette Stadium, Foxborough)
Buffalo Bills - Denver Broncos (17 ianuarie / Empower Field at Mile High, Denver)
Finalele conferințelor - NFC Championship (25 ianuarie) / AFC Championship (25 ianuarie)
Super Bowl LX (8 februarie / Levi's Stadium, Santa Clara - California)