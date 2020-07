Unul dintre cele mai mari cluburi de fotbal american isi schimba numele, dupa ce denumirea istorica a fost acuzata ca promoveaza rasismul

Washington Redskins va renunta la denumirea istorica, la presiunea opiniei publice.

Washington Redskins este una dintre cele mai de succes francize din istoria fotbalului american. Infiintat in 1932, clubul a jucat peste 1.000 de meciuri in prima divizie si este una dintre cele cinci echipe care au reusit sa treaca de limita a 600 de victorii, performanta obtinuta in 2015. Clubul are in palmares 5 titluri de campioana in NFL Champioships (3 dintre ele in Super Bowl), alte 6 pozitiii de vicecampioana, plus 14 titluri in divizie si 5 titluri in conferinta. Cu jucatori si antrenori celebri, unii inclusi in Pro Footbal Hall of Fame, precum Sonny Jurgensen, Cliff Battles, Ken Houston, John Hanburger, Sam Huff, Art Monk, Sammy Baugh, Darrell Green, Jeff Bostic, Bill Dudley, Bobby Mitchell, George Allen, Vince Lombardi, Joe Gibbs si Ray Flaherty, Redskins si-au castigat respectul in universul NFL.

Dar, pe fondul presiunii venite din partea activistilor privind egalitatea rasiala si a asociatiilor care lupta contra rasismului si xenofobiei, dar si a unui climat care incurajeaza o corectitudine politica dusa la extrem, clubul a anuntat ca va schimba numele echipei. Asociatiile indienilor americani si cei care ii sprijina au considerat ofesatoare si degradante denumirea „Redskins” („Pieile Rosii”), sigla clubului cu un cap de indian, mascota Chief Zee si imnul clubului ("Hail to the Redskins"). Dupa moartea lui George Floyd in custodia politiei si pe fondul protestelor Black Lives Matter, a revenit in actualitate faptul ca National Congress of American Indians a cerut schimbarea denumirii pe parcursul a catorva decenii, fara succes insa. De asemenea, s-a amintit de istoria rasista a gruparii, deoarece clubul a fost ultimul din NFL care a acceptat jucatori de culoare in lot, fiind amenintat cu represalii federale de catre administratia Kennedy, la inceputul anilor ’60, daca nu inlatura segregatia rasiala.

In 2020, mai multi actionari si investitori ai companiilor Nike, FedEx si PepsiCo, care sponsorizeaza echipa si NFL, au semnat o scrisoare de protest prin care au cerut ca orice ajutor financiar sa fie taiat pana cand Redskins nu isi schimba numele. De asemenea, mai multe magazine au retras produsele cu sigla si numele clubului din propriile magazine. Pe 13 iulie, clubul a anuntat oficial ca isi va schimba numele, iar noua denumire urmeaza sa fie dezvaluita in perioada urmatoare, printre cele luate in calcul, la propunerea fanilor, aflandu-se Warriors (Razboinicii), Redtails (Cozile Rosii), Buckeyes (copac inrudit cu castanul), Red Hawks (Soimii Rosii), Red Wolves (Lupii Rosii) si Red Hogs (Porcii Rosii), plus altele precum Renegades, Defenders, Senators and Sentinels. Alte cluburi aflate sub presiune sa isi schimbe numele sunt Cleveland Indians (baseball), Atlanta Braves (baseball), Chicago Blackhawks (hochei) si Kansas City Chiefs (fotbal american).