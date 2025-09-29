După ce anul trecut Kendrick Lamar a cântat în pauza Super Bowl LIX din New Orleans, Louisiana, și a doborât recordul pentru cel mai vizionat spectacol din pauza acestor finale, cu 133.5 milioane de spectatori, anul viitor va rândul lui Bad Bunny să încânte audiența în pauza celui mai mediatizat eveniment sportiv de pe planetă.

Bad Bunny se alătură unor artiști ca Madonna, Lady Gaga sau Michael Jackson

Super Bowl LX va fi găzduit de Levi's Stadium din Santa Clara (California), pe 8 februarie 2026, și va fi live pe VOYO. Bad Bunny este la a doua prezență în cadrul unui asemenea eveniment, el fiind invitat de Shakira și Jennifer Lopez pentru Super Bowl LIV (2020). Play-off-ul va începe pe 10 ianuarie 2026, iar în acest moment primele locuri sunt ocupate de Buffalo Bills, Pittsburgh Steelers, Los Angeles Chargers, Indianapolis Colts (American Football Conference), Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, Detroit Lions și Tampa Bay Buccaneers (National Football Conference).



De-a lungul timpului, în pauza finalelor campionatului de fotbal nord-american au cântat Gloria Estefan (1992), Michael Jackson (1993), Diana Ross (1996), Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton (2000), Aerosmith (2001), U2 (2002), The Rolling Stones (2006), Prince (2007), Bruce Springsteen (2009), Madonna (2012), Beyonce (2013), Lady Gaga (2017), Justin Timberlake (2018), Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar (2022) sau Rihanna (2023).



Rapperul este născut în Puerto Rico

Benito Antonio Martinez Ocasio (31 de ani), aka Bad Bunny, este născut în Vega Baja (Puerto Rico) și este supranumit "King of Latin Trap". A câștigat numeroase premii prestigioase, printre care Grammy Awards, Latin Grammy Awards, Billboard Music Awards și Lo Nuestro Awards.



A primit premiul Artist of the Year by Billboard în 2022 și a fost artistul cu cele mai multe ascultări pe Spotify, în 2020 și 2022. A participat la meciuri de wrestling (WrestleMania 37, Royal Rumble 2022, Backlash 2023, WWE 24/7 Championship) și a jucat în filme precum F9 (2021), Bullet Train (2022), Cassandro (2023), Caught Stealing (2025) și Happy Gilmore 2 (2025).



Printre melodiile sale celebre se numără "Soy Peor", "Ahora Me Llama", "Mia", "I Like It", "Afilando Los Cuchillos", "Ignorantes", "Yo Perreo Sola", "Dakiti", "La Noche de Anoche", "Yonaguni", "Volvi", "Where She Goes" sau "Pitorro de Coco" sau "El Club".

