Swift anunțase recent lansarea albumului "The Life of a Showgirl"

Celebra cântăreață Taylor Swift și Travis Kelce, triplul câștigător al Super Bowl, au decis să se logodească. Artista și-a anunțat fanii despre eveniment postând fotografii cu starul din NFL îngenunchiat și cu inelul de logodnă în mână, iar mesajul a fost "Your English teacher and your gym teacher are getting married" ("Profesoara voastră de engleză și profesorul vostru de sport se vor căsători").



Propunerea de căsătorie vine după doi ani de relație, timp în care cuplul a ținut prima pagină a ziarelor de sport și știri mondene din SUA și din întreaga lume. Conform jurnaliștilor americani, Kansas City Chiefs se așteaptă ca Kelce să se retragă din activitate în curând și să se dedice afacerilor și actoriei, deși clubul i-a propus un nou contract pe doi ani de zile. Acesta a jucat recent în filmul Happy Gilmore 2, alături de Adam Sandler. Anunțul vine la două săptămâni după ce Swift a anunțat că al 12-lea său album, "The Life of a Showgirl", va fi lansat pe 3 octombrie.



Taylor Swift este cea mai ascultată artistă în acest moment

Taylor Swift (35 de ani) este născută în West Reading (Pennsylvania), a devenit cântăreață profesionistă la vârsta de 14 ani și este considerată una dintre cele mai influente cântărețe și compozitoare ale secolul XXI. A vândut peste 200 de milioane de albume, este cea mai ascultată solistă pe Spotify și singura care a avut cinci albume vândute în peste 1 milion de copii în prima săptămână de la lansare.



În ciuda vârstei, a fost deja inclusă pe listele Rolling Stone's 100 Greatest Songwriters of All Time, Billboard's Greatest of All Time Artists, Time 100 și Forbes Celebrity 100. A câștigat numeroase premii Grammy, American Music Awards, Primetime Emmy Award, Billboard Music Awards, MTV Video Music Awards, IFPI Global Recording Artist of the Year și deține peste 100 de recorduri Guinness World Records. Eras Tour a devenit turneul cu cele mai mari încasări din istoria muzicii.



A fost desemnată cu titluri precum "Artist of the Decade" și "Woman of the Decade" și este cunoscută ca o activistă pentru drepturile artiștilor și ale femeilor. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se află "Style", "You Need To Calm Down", "Wildest Dreams", "Cardigan", "Lover", "Look What You Made Me Do", "Anti-Hero", "Cruel Summer", "Shake It Off", "Blank Space" sau "I Don't Wanna Live Forever".



Are o avere estimată la 800 de milioane de euro și a mai avut relații cu Joe Jonas (muzician), Lucas Till (actor), Taylor Lautner (actor), Cory Monteith (actor, muzician), John Mayer (muzician), Jake Gyllenhaal (actor), Conor Kennedy (activist), Harry Styles (muzician), Calvin Harris (DJ), Tom Hiddleston (actor), Joe Alwyn (actor) și Matty Healy (muzician).



Travis Kelce este triplu campion în NFL

Travis Kelce (35 de ani / 196 cm, 113kg) este născut în Westlake (Ohio) și a evoluat în NFL doar pentru Kansas City Chiefs (2013-prezent). El joacă pe poziția de tight end, fiind considerat una dintre cele mai valoroase extreme din istorie, este de trei ori câștigător al Super Bowl (2019, 2022, 2023) și a fost inclus de patru ori în First-Team All-Pro (2016, 2018, 2020, 2022), de 10 ori în Pro Bowl (2015-2024) și în NFL 2010's All-Decade Team.



Este fratele mai mic al lui Jason Kelce (Philadelphia Eagles) și a mai avut o relație mediatizată de cinci ani cu Kayla Nicole, social media influencer din SUA. În aprilie 2016, a fost protagonistul reality show-ului "Catching Kelce" și a ales să înceapă o relație cu Maya Benberry, una dintre concurente, care s-a încheiat în ianuarie 2017.



Sportivul a lansat podcastul de succes "New Heights with Jason & Travis Kelce", are mai multe afaceri profitabile, printre care Hilo Nutrition (suplimente nutritive), Cholula Hot Sauce (condimente), Casa Azul (tequila), Kodiak Cakes (dulciuri), Indochino (îmbrăcăminte), Alpine (F1), 1587 Prime (restaurant) sau Club Car Wash (spălătorii auto), dar și investiții în acțiuni ale unor companii mari. Are o avere estimată la peste 100 de milioane de dolari.



