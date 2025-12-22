Universitatea Craiova – Csikszereda (luni, ora 20:00) va fi ultimul meci al anului, în Superliga noastră.

Campionatul se va relua pe 16 ianuarie, cu ocazia meciului care va deschide etapa a 22-a: FC Argeș – FCSB (ora 20:00). Indiferent de ce se va întâmpla, în ultimul duel al anului din 2025, situația ultimei clasate nu se mai poate schimba. Pentru că acolo s-a „lipit“ Metaloglobus București, locul 16 din 16, cu doar 11 puncte în 21 de meciuri.

Metaloglobus, locul 7 în clasamentul rușinii

La prima vedere, mulți ar fi tentați să creadă că Superliga noastră n-a mai avut o echipă atât de slabă, de când avem sistemul cu play-off și play-out. Nu e însă așa! De fapt, Metaloglobus, finanțată de sirianul Imad Kassas și antrenată de Mihai Teja, a făcut mai multe puncte, în 21 de etape, decât mult alte formații pe care le-am avut în prima ligă.

Dacă ar fi să întocmim o ierarhie a rușinii, cu formațiile care au stat cel mai prost în clasament după 21 de runde, Metaloglobus ar fi abia pe 7, după Petrolul, Poli Timișoara, FC Voluntari, Juventus București, CS Mioveni și Gaz Metan Mediaș.

Iată ce echipe au mai fost pe ultimul loc, în campionatul intern, după etapa a 21-a:

*2024-2025: Gloria Buzău, 16 puncte

*2023-2024: FC Botoșani, 12 puncte

*2022-2023: CS Mioveni, 9 puncte

*2021-2022: Gaz Metan, 10 puncte

*2020-2021: Poli Iași, 15 puncte

*2019-2020: FC Voluntari, 8 puncte

*2018-2019: FC Voluntari, 13 puncte

*2017-2018: Juventus București, 9 puncte

*2016-2017: Poli Timișoara, 8 puncte

*2015-2016: Petrolul, 8 puncte

