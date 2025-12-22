Atacantul englez Harry Kane (Bayern Munchen) este lider în clasamentul Ghetei de Aur, cu 38 de puncte (19 goluri) din 15 meciuri, la jumătatea sezonului.

Kane e urmat de fotbalistul norvegian Erling Haaland (Manchester City), cu 38 de puncte (19 goluri) din 17 meciuri, şi de Kylian Mbappe (foto, Real Madrid), cu 36 de puncte (18 goluri) din 18 meciuri.

Top 5 este completat de sârbul Darko Lemajic (RFS Riga/Letonia) cu 28 de puncte (28 de goluri) din 36 meciuri şi de japonezul Ayase Ueda (Feyenoord), cu 27 de puncte (18 goluri) din 17 meciuri.

Potrivit Agerpres, Gheata de Aur a fost lansată în 1967-1968 de ziarul francez L'Equipe pentru a celebra cel mai bun marcator din meciurile de campionat din prima divizie a unei ligi europene.

Punctajul se face în funcție de coeficientul fiecărui campionat

European Sports Media a preluat premiul din sezonul 1997-1998, hotărând că va fi câştigat pe baza unui sistem de puncte ponderat, golurile marcate de jucători fiind înmulţite cu un număr specific, în funcţie de coeficientul UEFA al ligii în care evoluează fiecare.

Golurile marcate de jucătorii care activează în primele cinci ligi din Europa - Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A şi Ligue 1 - valorează câte două puncte.

Golurile marcate de jucătorii din ligi clasate pe locurile 6-22 în clasamentul UEFA valorează 1,5 puncte, iar golurile marcate în ligi europene de rang inferior valorează un punct.

Primul criteriu de departajare: minutele bifate

Deşi au existat mai multe situaţii în care jucătorii au împărţit premiul, o modificare a regulilor faţă de sezonul 2019-20 prevede că, în cazul unei egalităţi de puncte, premiul este acordat jucătorului cu cele mai puţine minute jucate. Dacă egalitatea persistă, se ia în calcul numărul de pase decisive din campionat, iar apoi cele mai puţine penalizări (n.r. - cartonașe). Dacă egalitatea persistă și așa, abia atunci premiul va fi împărţit.

Lionel Messi deține recordul all-time



Legenda portugheză Eusebio a câştigat trofeul inaugural în 1968, marcând 42 de goluri pentru Benfica. Apoi, a revendicat premiul pentru a doua oară în sezonul 1972-73.

Starul argentinian Lionel Messi a obţinut cele mai multe Ghete de Aur, colecţionând premiul de şase ori în timpul perioadei sale de 17 ani la Barcelona. Messi a stabilit recordul pentru cele mai multe goluri marcate într-un singur sezon - 50 - în sezonul 2011-12 (100 de puncte). El a devenit, totodată, primul şi singurul jucător de până acum care a luat Gheata de Aur în trei sezoane consecutive, din 2016 până în 2019.

Mbappe (Real Madrid) a câştigat ultimul trofeu, aferent sezonului 2024-2025, cu 62 de puncte (31 de goluri).

Haaland a câştigat premiul pentru prima dată în sezonul 2022-23, marcând un număr record de 36 de goluri (72 de puncte) în Premier League. În fine, actualul lider, Kane a obţinut prima sa Gheată de Aur cu acelaşi total pentru Bayern Munchen, în 2023-2024..

