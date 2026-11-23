Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, a prezentat luni 22 de noi sancţiuni, adoptate de Uniunea Europeană pentru a sprijini Ucraina în faţa invaziei ruseşti.

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Printre altele, Comisia Europeană a propus interzicerea sportivilor ruşi de a concura în Uniunea Europeană: „Evenimentele sportive nu pot fi un forum pentru activităţi de propagandă”, a declarat Ursula von der Leyen într-un mesaj video, adăugând că a propus şi interzicerea „afişării simbolurilor oficiale ale Rusiei”.

Mai multe ţări din UE, printre care Finlanda, au interzis sau au restricţionat deja accesul la competiţii al sportivilor ruşi sau al cetăţenilor din Belarus, aliat al Moscovei.

Aceste propuneri trebuie încă aprobate de cele 27 de state membre ale UE. Ele prevăd, de asemenea, interzicerea intrării în UE a foştilor combatanţi ruşi.

Aceştia „reprezintă un risc pentru securitatea Europei. Nu li se poate permite să circule liber în ţările noastre”, a afirmat Von der Leyen.

Cele 27 de state membre ajunseseră deja la un acord cu privire la o astfel de interdicţie în luna octombrie a anului trecut, dar aşteptau „detalii tehnice” pentru a o pune în aplicare. Luni, Comisia Europeană a propus statelor membre „linii directoare” pentru a facilita identificarea acestor foşti combatanţi, atunci când un cetăţean rus solicită o viză. Este vorba, în esenţă, de a verifica, pe baza documentelor justificative, dacă acesta a participat sau nu la războiul din Ucraina.

Acest nou pachet de sancţiuni, al 22-lea de la invazia rusă a Ucrainei din februarie 2022, prevede, de asemenea, noi restricţii asupra activităţii a aproximativ 60 de bănci ruseşti şi instituţii financiare suspectate că finanţează efortul de război al Moscovei.

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