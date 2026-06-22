Cristi Chivu, refuzat! „NU” pentru transferul la Inter

Liverpool cere o sumă mult mai mare. Conform The Athletic, conducerea „cormoranilor” îl evaluează pe Jones la aproximativ 35 de milioane de lire sterline și nu intenționează să facă rabat de la preț.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Inter a propus un pachet financiar de aproximativ 25 de milioane de euro pentru transferul lui Curtis Jones de la Liverpool , însă oferta a fost respinsă pe loc de oficialii de pe Anfield.

Mai mult, oficialii lui Liverpool sunt dispuși să riște și să intre în ultimul an de contract al jucătorului decât să accepte o ofertă considerată prea mică.

În vârstă de 25 de ani, Curtis Jones este produs al academiei și a evoluat exclusiv pentru Liverpool la nivel de seniori. Până acum, mijlocașul a adunat 228 de meciuri, a înscris 22 de goluri și a livrat 25 de pase decisive.

Cotat la 35 de milioane de euro pe Transfermarkt, Curtis Jones se poate mândri cu opt trofee în vitrină, printre care două titluri în Premier League și un UEFA Champions League.