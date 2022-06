Fostul atacant a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV, în care a povestit că a fost aproape de a ajunge la Rapid! În 2002, atacantul a plecat de la Dinamo la Genoa, pentru 700.000 de euro. După un singur sezon în Serie B, s-a întors în țară, unde a fost dorit cu insistență de Rapid, pe atunci campioana en-titre a României.

După o săptămână la Pro Rapid, Niculescu ”și-a făcut bagajul”, a plecat la Săftica și a semnat cu Dinamo, unde și-a început, astfel, al doilea ”mandat”, soldat cu două titluri, două Cupe ale României și o Supercupă.

NICULESCU 46 | ”Am fost o săptămână la Pro Rapid, m-am antrenat cu ei. N-am anunțat pe nimeni, mi-am făcut bagajul și m-am mutat la Săftica”

„În vara lui 2002 am fost transferat la Genoa, m-am întors după un an pentru că clubul era într-o situație financiară delicată. A trebuit să mă întorc, clubul Rapid mă voia, am fost chiar o săptămână la Pro Rapid, m-am pregătit cu ei, dar domnul Borcea și domnul Badea au insistat foarte mult ca eu să vin înapoi la Dinamo, pentru că acolo era locul meu.

N-am anunțat pe nimeni, mi-am făcut bagajul de la Pro Rapid și m-am mutat la Săftica, pentru că, sincer, și eu aveam amintiri foarte frumoase. Toate s-au așezat așa cum ar fi trebuit să se așeze. A urmat acea perioadă glorioasă și pentru club, și pentru mine”, a spus Claudiu Niculescu, într-un interviu acordat pentru PRO TV.

Cariera lui Claudiu Niculescu

Extensiv Craiova, Universitatea Craiova, Dinamo și Universitatea Cluj sunt echipele din România pentru care a evoluat Claudiu Niculescu. A avut cele mai mari performanțe în tricoul ”roș-alb”, unde a câștigat trei titluri, trei Cupe ale României și o Supercupă a României.

Prima experiență în străinătate pentru Claudiu Niculescu a fost în Italia, în 2002, la Genoa, club care plătea 700.000 de euro pentru a-l transfera. După un în Serie B, ”Lunetistul” s-a întors la Dinamo, unde a avut cea mai bună perioadă a carierei.

A plecat în 2008, după titlul câștigat cu Mircea Rednic antrenor, ultimul din istoria lui Dinamo. Nu în Italia, ci în Germania, la Duisburg, unde a evoluat în Bundesliga și a reușit să și marcheze patru goluri, în poarta unor echipe precum Eintracht Frankfurt, Bochum, VfB Stuttgart sau Wolfsburg.

Din Germania a ajuns în Cipru, la Omonia Nicosia, iar pe final s-a întors în Liga 1, unde a mai jucat pentru Dinamo și Universitatea Cluj.

Ca antrenor, Niculescu le-a pregătit pe Universitatea Cluj, Bihor Orandea, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, CS Mioveni, FC Voluntari, Dinamo, Al-Taee, CS Mioveni și Concordia Chiajna. În această vară, fostul atacant a semnat cu Politehnica Iași.