Candidata dreptei il acuza pe patronul din umbra al Rapidului ca incearca sa fure alegerile! Numararea voturilor in Sectorul 1 continua

Dan Tudorache a mai fost acuzat, in 2016, tot de Clotilde Armand, ca a recuperat, peste noapte, intr-un mod miraculos si ilegal, handicapul pe care il avea fata de castigatoarea exit-poll-urilor.

La 36 de ore dupa incheierea alegerilor pentru postul de primar si pentru locurile in Consiliul Local al Sectoriului 1, rezultatele intarzie sa apara. La exit-poll-urile realizate de partide, Clotilde Armand, candidata partidelor USR-PLUS si PNL, avea un avans estimat la peste 10% fata de Daniel Tudorache, reprezentantul PSD si primarul in functie. Dupa cateva ore, pana dimineata, avansul lui Armand a ramas de doar 1.500 de voturi, lucru ce a atras suspiciunea de frauda electorala si a adus aminte de situatia din 2016, cand aceasta a acuzat ca rezultatul alegerilor a fost furat in mod barbar.

Acum, suspiciunile lui Armand si ale colegilor de partid au fost confirmate, cand Sorin Catalin Tomescu, unul dintre candidatii PSD pentru Consiliul Local al Sectorului 1 din partea PSD, a fost surprins avand asupra sa 100 de procese verbale electorale, iar mai multe date gresite au fost introduse de la sectiile de votare in aplicatia BEC, voturile date acesteia si partidului sau fiind trecute in dreptul altor formatiuni politice, in dreptul lor fiind scris zero. Tomescu a fost dus la Sectia 4 de Politie si procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au deschis un dosar penal pentru "falsificarea prin orice mijloace a inscrisurilor de la birourile electorale". Tomescu s-a aparat spunand ca foile aflate in posesia sa erau necesare pentru numaratoarea paralela, dar s-a constatat ca acestea nu erau xeroxate, ci erau scrise de mana.

Pe aceste procese-verbale recuperate se poate observa cu ochiul liber ca codul QR de securitate a fost decupat de pe foile originale si lipit grosolan pe cele noi. De asemenea, se acuza ca in sediul Directiei de Salubrizare a Primariei, aflat in aceeasi cladire cu Biroul Electoral Sector 1 (BES 1), dar la alt etaj, s-ar fi gasit procesele-verbale in alb si un apropiat al primarului Tudorache era prezent acolo, nefiind justificata prezenta sa. Cei de la USR-PLUS au pichetat toata noaptea sediul BES 1 si liderul Dan Barna a transmis ca "am ajuns in situatia incredibila sa trebuiasca sa ii aparam voturile lui Clotilde Armand, colega noastra care a castigat Primaria Sectorului 1, pentru ca pe parcursul zilei de azi a inceput sa se dizolve, in mod magic, diferenta intre ea si candidatul PSD Tudorache". Aceleasi acuzatii au fost facute, cu probe, si de Cristian Bacanu, candidatul PNL-USR-PLUS la primaria Sectorului 5, acolo unde, dupa mai multe verificari initiale, zeci de voturi au fost trecute gresit in dreptul Partidei Romilor. Sectorul a fost castigat in mod neasteptat de Cristian Popescu "Piedone", cu doar trei procente avans, dar ceilalti candidati cer acum renumararea voturilor.

Desi afaceristii Victor Angelescu si Liviu Goncea sunt considerati singurii finantatori ai clubului de fotbal FC Rapid 1923, care evolueaza in Liga 2, multi il considera pe primarul Dan Tudorache adevaratul patron din umbra al echipei. De asemenea, se apreciaza ca fondurile necesare functionarii clubului vin, in cea mai mare proportie, de la bugetul de sector, asa ca o eventuala debarcare a lui Tudorache, dupa alegerile locale din acest an, ar putea insemna falimentul clubului care se vrea continuatorul Rapidului istoric. Tudorache a devenit deputat in Parlamentul Romaniei in legislatura 2012-2016 din partea PSD Bucuresti si a devenit primar al Sectorului 1, in iunie 2016, dupa ce a obtinut 1.700 de voturi mai mult decat Clotilde Armand, dar a fost acuzat de rivalii politici ca ar fi fraudat alegerile. Sectorul 1 este cel mai bogat din Bucuresti si are in administrarea sa unele dintre cele mai exclusiviste si scumpe zone din Capitala, dar este si terenul de infruntare a numeroase interese si grupuri de influenta din domeniul imobiliar, asa ca este aprig disputat ce catre partidele politice importante.