Absolut scandalos! Primaria Sectorului 1 da voie sa se construiasca cladiri de birouri, hoteluri si apartamente peste baza Pro Rapid

Primarul Tudorache promitea ca va renova baza sportiva pentru copiii din carierul Bucuresti Noi, dar datele din PUZ arata cu totul altceva.

Politicienii din opozitie au atacat in ultimele saptamani Planul Urbanistic Zonal prezentat de Primaria Sectorului 1, din care rezulta si ca baza sportiva Pro Rapid va fi transformata in cartier cu cladiri de birouri, blocuri de apartamente si hoteluri. „Alta ilegalitate comisa prin PUZ-ul facut de PSD. Conform Planului Urbanistic General (PUG), baza sportiva Pro Rapid de pe malul Lacului Grivita, langa Laminorul, este zona V3 - Baze sportive, adica zona verde. In Planul Urbanistic Zonal al Sectorului 1 (PUZ) facut in plina pandemie de PSD, Baza Pro Rapid este... Centru de afaceri! Adica: cladiri de birouri, hoteluri si, bineinteles, apartamente. Aceasta reincadrare urbanistica a primarului nu incalca numai Legea Spatiilor Verzi, ci si Legea Sportului. Acest PUZ ticalos trebuie oprit! Iar avizele de la Agentia pentru Mediu anulate”, a dezvaluit europarlamentara Clotilde Armand, care a acuzat si ca bucati din Parcul Herastrau, Padurea Baneasa si alte parcuri si spatii verzi din sector se vor transforma in zone construibile rezidentiale.

MINISTERUL EDUCATIEI SI MTS AU CERUT SI ELE BAZA DE LA GUVERN

In 2018, ProRapid a fost in centrul unei alte controverse, dupa ce Guvernul a ales cui va da in administrare cantonamentul clubului FC Rapid, aflat in faliment. In cele din urma, Executivul a trimis-o in administrarea Primariei Sectorului 1 al Bucurestiului, trecand-o din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Finantelor in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), dupa o solicitare in aceasta privinta din partea institutiei conduse de Gabriela Firea, care promitea investitii si reincluderea bazei in circuitul sportiv si de agrement. Ulterior, Ministerul Finantelor a initiat un proiect de Hotarare de Guvern privind transmiterea bazei din domeniul public al statului in domeniul public al Municipiului Bucuresti si transformarea juridica a acesteia din bun de interes public national in bun de interes public local.

CGMB s-a luptat in urma cu doi ani cu Ministerul Educatiei, care voia sa o foloseasca pentru activitatile de pregatire fizica ale celor 30.000 de studenti de la Universitatea Politehnica, unde rector fusese ministrul de la acel moment, Ecaterina Andronescu, dar si cu Ministerul Tineretului si Sportului, care voia sa o transforme in baza de pregatire si cazare pentru sporturile olimpice. Asociatia Pro Rapid a lui George Copos detine in continuare pe terenul bazei o cladire de birouri si o sala de forta, pe care a acceptat sa le inchirieze pe suma simbolica de 1 leu noului club FC Rapid 1923, infiintat in iunie 2017, sub denumirea Academia Rapid. Cel mai probabil, daca pe teren se va incepe construirea unor hoteluri, cladiri rezidentiale sau de birouri, Copos va fi despagubit.

PRO RAPID, O BAZA SPORTIVA CU O ISTORIE ZBUCIUMATA

Baza sportiva Pro Rapid a fost construita la initiativa antrenorului Mircea Lucescu, la finalul anilor ’90, aceasta fiind una dintre principalele cerinte pentru a prelua conducerea tehnica a clubului. George Copos a investit mai multe milioane de euro in cantonament si l-a inaugurat in 1998, totul fiind construit pe locul fostei baze sportive „Tehnometal”, una dintre cele mai importante fabrici din perioada comunista, specializata in constructia de masini pentru industria usoara. O mare parte a bazei, respectiv terenurile de antrenament si hotelul, a intrat de la inceputul anilor 2000 in proprietatea producatorului de mobila Ovo Design, care a preluat-o de la Copos in contul unei datorii a fostului patron al Rapidului, care nu platise utilarea unor hoteluri aflate in proprietatea sa. Ulterior, in 2004, Ovo Design a dat baza in plata catre ANAF, pentru stingerea unor datorii proprii la bugetul de stat. Echipa de fotbal a putut folosi in tot acest timp facilitatile de la Pro Rapid.

Dupa 2016, cand Rapidul a intrat in faliment, baza sportiva a fost abandonata si a ajuns sub sechestrul ANAF, pentru ca clubul avea datorii imense la bugetul statului. In aceste conditii, Dan Tudorache, primarului Sectorului 1, declara ca „in timp ce copiii din Bucurestii Noi joaca fotbal pe strada, printre masini, baza sportiva Pro Rapid este lasata in paragina. Si nu e normal. Avem fondurile necesare pentru a o reinclude in circuitul sportiv si de agrement. Asteptam hotararea de guvern". Dupa infiintarea echipei care se vrea continuatoarea Rapidului, Tudorache si institutia sa au investit sume importante in renovarea bazei sportive, dar pare sa fi uitat de micii fotbalisti din Bucurestii Noi, din moment ce a acceptat tacit introducerea ilegala a unui teren sportiv in circuitul imobiliar, intr-o zona unde metrul patrat neconstruit se vinde cu 200-400 euro. Daca ramane fara baza de pregatire, cel mai probabil, Rapidul va juca pe noul Stadion Giulesti si se va antrena in Regie sau pe arena de la Arcul de Triumf.