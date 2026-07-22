FCSB a confirmat transferul fundașului central Dylan Batubinsika (30 de ani), fotbalist prezent în lotul RD Congo la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic.
Dylan Batubinsika, oficial la FCSB
Batubinsika vine la fosta campioană a României în calitate de jucător liber de contract, după despărțirea de formația elenă AE Larisa.
„FCSB anunță că internaționalul congolez Dylan Batubinsika este, începând de miercuri, jucătorul nostru.
Apărătorul în vârstă de 30 de ani, care va purta tricoul cu numărul 21, a efectuat vizita medicală și a fost inclus pe lista UEFA pentru turul 2 preliminar al UEFA Conference League.
Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, a scris FCSB, prin intermediul rețelelor sociale.