OFICIAL Al doilea transfer al zilei la FCSB și al cincilea al verii! Fotbalistul, prezentat după experiența de la Mondial

Al doilea transfer al zilei la FCSB și al cincilea al verii! Fotbalistul, prezentat după experiența de la Mondial Superliga Sursa foto: FCSB (Facebook).
Alexandru Hațieganu
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FCSB a reușit al doilea transfer al zilei și al cincilea în perioada de mercato din vară. 

TAGS:
FCSBDylan BatubinsikaSuperligaSuperliga RomanieiTransfer
Din articol

FCSB a confirmat transferul fundașului central Dylan Batubinsika (30 de ani), fotbalist prezent în lotul RD Congo la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic. 

Dylan Batubinsika, oficial la FCSB

Batubinsika vine la fosta campioană a României în calitate de jucător liber de contract, după despărțirea de formația elenă AE Larisa.

„FCSB anunță că internaționalul congolez Dylan Batubinsika este, începând de miercuri, jucătorul nostru.

Apărătorul în vârstă de 30 de ani, care va purta tricoul cu numărul 21, a efectuat vizita medicală și a fost inclus pe lista UEFA pentru turul 2 preliminar al UEFA Conference League.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, a scris FCSB, prin intermediul rețelelor sociale. 

Dylan Batubinsika, la FCSB

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Batubinsika, al cincilea transfer la FCSB 

Tot în cursul zilei de astăzi, FCSB l-a prezentat oficial pe Luca Stancu (21 de ani), liber de contract după ce a evoluat la Hermannstadt. 

Aymen Boutoutaou (Sochaux / un milion euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro) și Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis) sunt primele trei transferuri anunțate de clubul patronat de Gigi Becali.

FCSB - Auda în Conference League, joi de la 20:45, pe PRO TV și VOYO!

Joi de la ora 20:45, LIVE pe PRO TV și VOYO, FCSB și FK Auda din Letonia se întâlnesc în prima manșă din turul II preliminar din Conference League.

Dacă o elimină pe Auda, FCSB va întâlni în turul III preliminar câștigătoarea din duelul NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania).

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