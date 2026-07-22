Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!” , a scris FCSB, prin intermediul rețelelor sociale.

Apărătorul în vârstă de 30 de ani, care va purta tricoul cu numărul 21, a efectuat vizita medicală și a fost inclus pe lista UEFA pentru turul 2 preliminar al UEFA Conference League.

„FCSB anunță că internaționalul congolez Dylan Batubinsika este, începând de miercuri, jucătorul nostru.

Batubinsika vine la fosta campioană a României în calitate de jucător liber de contract, după despărțirea de formația elenă AE Larisa.

FCSB a confirmat transferul fundașului central Dylan Batubinsika (30 de ani), fotbalist prezent în lotul RD Congo la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic.

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Batubinsika, al cincilea transfer la FCSB

Tot în cursul zilei de astăzi, FCSB l-a prezentat oficial pe Luca Stancu (21 de ani), liber de contract după ce a evoluat la Hermannstadt.

Aymen Boutoutaou (Sochaux / un milion euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro) și Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis) sunt primele trei transferuri anunțate de clubul patronat de Gigi Becali.

FCSB - Auda în Conference League, joi de la 20:45, pe PRO TV și VOYO!

Joi de la ora 20:45, LIVE pe PRO TV și VOYO, FCSB și FK Auda din Letonia se întâlnesc în prima manșă din turul II preliminar din Conference League.

Dacă o elimină pe Auda, FCSB va întâlni în turul III preliminar câștigătoarea din duelul NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania).