O fosta luptatoare in cusca si-a innebunit fanii cu ultimele poze! Cererile fanilor care au socat-o pe sportiva dupa ce a renuntat la bataile crunte din UFC

Fosta luptatoare din UFC, Paige VanZant, a dezvaluit recent ca a primit cereri de poze nud de la fanii sai in schimbul unor sume de bani.

Conform The Sun, VanZant, care in prezent lupta in Bare Knuckle Fighting Championship, a spus ca a primit aceste cereri in timpul unei sesiuni de intrebari si raspunsuri pe care a organizat-o impreuna cu sotul sau, Austin Vanderford, in care a primit mai multe sugestii de a-si creea un cont de Only Fans.

"Au fost 200 de intrebari, iar 20 dintre ele erau de genul: "Buna, de ce nu iti fac cont de OnlyFans?" Am raspuns ca nu voi face asta, dar daca intr-adevar doriti sa imi trimiteti bani pentru ca apreciati postarile mele de pe Instagram, puteti sa imi trimiteti pe Venmo. Au fost multe persoane care au trimis pe Venmi, ceea ce nu ma asteptam sa se intample. 5 sau 10 persoane mi-au trimis bani si au au asteptat sa primeasca fotografii exlicite.

Acest lucru nu avea cum sa se intample. Imi cer scuze pentru confuzie si pentru toti care au trimis bani sperand sa primeasca fotografii cu mine dezbracata sau alte chestii de genul acesta. Nu am de gand sa fac astfel de lucruri. Am mers si am donat toti acei bani unor campanii caritabile din Florida, pentru ca m-am simtit foarte ciudat", a declarat Paige VanZant sursei citate.