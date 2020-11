Campionatul din Romania a impresionat o legenda a Romei: "Este greu sa joci cu echipele romanesti!" 

CFR Cluj va juca pe "Olimpico" in etapa a treia din Europa League.

Formatia antrenata de Dan Petrescu este pe primul loc al grupei A, cu patru puncte dupa doua meciuri. Roma este favorita grupei, dar una dintre legendele clubului anunta ca meciul de diseara va fi unul complicat pentru baietii lui Paulo Fonseca.

"Este intotdeauna greu sa joci cu echipele romanesti, insa Roma are ceva in plus fata de adversarele sale in grupa. In campionat echipa joaca bine, iar acum se asteapta anuntul in cazul Diawara (a fost folosit contra Veronei desi nu avea drept de joc, iar Roma a pierdut cu 0-3). Am incredere in echipa noastra, fiindca in atac are viteza, tehnica si un joc imprevizibil."

"Sezonul trecut depindea de Dzeko, insa acum sper ca Pedro si Mkhitarian pot ajuta echipa sa marcheze ca sa urce in clasament. E adevarat, ar fi nevoie de mai mult pragmatism, insa caracteristica jucatorilor cu fantezie e sa creeze. Ei elimina repede adversarul si nu intotdeauna sunt lucizi in fata portii, insa toti sunt fotbalisti mari", a declarat Giuseppe Giannini pentru TuttoMercatoWeb.

Giuseppe Giannini a evoluat timp de 15 sezoane pentru AS Roma (1981-1996), in care a adunat 318 partide si 49 de goluri. Fostul mijlocas a avut o experienta de antrenorat in Romania, la FC Arges, intre 2006-2007, care nu a durat insa foarte mult.