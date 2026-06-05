Reacția usturătoare a lui Cristi Borcea după plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo: ”S-a săturat de vrăjeli!”

Cristi Borcea a reacționat după plecarea de la Dinamo a lui Zeljko Kopic. Fostul conducător al ”Câinilor Roșii” este de părere că antrenorul croat s-a săturat de promisiune neîndeplinite, motiv pentru care a hotărât să plece în momentul în care a considerat că nu mai poate face nimic în plus fără investiții majore în transferuri.

În ceea ce privește viitorul lui Dinamo post-Kopic, Borcea este de părere că cei din conducerea clubului trebuie să numească un antrenor cu pedigree dinamovist și are deja două propuneri: Adrian Mutu și Claudiu Niculescu.

”Nu aș vrea să mă mai iau de cei din conducerea lui Dinamo fiindcă sunt prea slabi... Era clar că omul o să plece că s-a săturat de discuții cu grafice și de vrăjeli. La fotbal trebuie „cașcaval”, trebuie transferuri! Am mai zis că fără 5-6 transferuri care să intre imediat, Dinamo nu face nimic. Și s-a adeverit. Și când vezi discuțiile de la TV, « uite, grafice, uite, plan... ». Kopic a stat, a așteptat, dar cât să mai reziste? Vrea să se bată pentru trofee, nu are timp de vrăjeli!

Conducerea să termine cu ținerea deoparte a dinamoviștilor. Să pună un antrenor cu pedigree, altfel o să-i ia suporterii la rost, cu adevărat. Până acum a fost poezie. Uite la Rapid, o să meargă treaba mai bine cu Pancu, e de-ai lor. Poate că la Dinamo ar merge Adrian Mutu sau Claudiu Niculescu, care știu ce înseamnă presiunea de la Dinamo. Altfel, va fi grav”, a spus Cristi Borcea, conform GSP.