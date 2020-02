FIFA l-a inclus pe Ionut Radu in topul jucatorilor DE URMARIT la Jocurile Olimpice! Ce au scris despre portarul roman

Prestatia lui Ionut Radu din vara, de la Campionatul European U21, nu a ramas neobservata, iar portarul roman a intrat intr-un top al jucatorilor de urmarit la Jocurile Olimpice.

Portarul Parmei a impresionat oficialii FIFA, care l-au luat in considerare in "Top 5 staruri europene in ascendenta de urmarit" in cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

Prestatia sa de sezonul trecut de la Genoa, dar si modul in care a condus echipa nationala de tineret pana in semifinala Campionatului European U21 si a asigurat calificarea la Jocurile Olimpice din postura de capitan, i-au adus simpatia milioanelor de iubitori de fotbal.

"Ne uitam la cele 5 staruri ale viitorului care au primit numeroase laude legate de performantele reusite alaturi de nationalele lor la Campionatul European U21 de anul trecut si ar putea aparea alaturi de starurile mari la EURO 2020", au scris cei de la FIFA.

"Unul dintre eroii Romaniei de la turneul U21 care i-a calificat la primul Turneu Olimpic dupa mai bine de jumatate de secol, Radu s-a luptat in Italia, Serie A pentru ultimele 18 luni. Prestatiile sale de anul trecut nu au ramas neobservate la el acasa, si a primit premiul "Nicolae Dobrin" pentru "Jucatorul roman al anului" in luna decembrie.

Va fi jucator cheie in cazul in care Romania intentioneaza sa ameninte podiumul in Japonia", au scris cei de la FIFA pe site-ul oficial.

Cei 4 jucatori nominalizati impreuna cu Radu sunt:

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad / Spania)

Dayot Upamecano (RB Leipzig / Franta)

Suat Serar (Schalke / Germania)

Houssem Aouar (Lyon / Franta)