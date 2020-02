Romania On Tour! Ne putem pregati pentru Jocurile Olimpice cu meciuri impotriva Braziliei, Argentinei, Frantei sau Angliei 

Inainte de Olimpiada, nationala lui Radoi si Mutu merge la unul dintre cele mai tari turnee din lume.

Nationala de tineret a Romaniei, condusa de Mirel Radoi si Adrian Mutu, va participa la Turneul ”Maurice Revello”, unul dintre cele mai prestigioase turnee de pregatire dedicate tinerilor fotbalisti, in perioada 1-14 iunie 2020. Competitia de la Toulon, supervizata de FIFA, a debutat cu editia din 1967, iar la ea participa 12 echipe din intreaga lume. Castigatoarea din 2019 este Brazilia, Douglas Luiz (Aston Villa) a fost desemnat cel mai bun jucator al editiei trecute, iar cele mai multe titluri la Toulon le are Franta - 12, care a cucerit ultima data trofeul in 2015.

Desi este un turneu Under 21, editia din acest an se desfasoara dupa aceleasi reguli ca si Jocurile Olimpice, mai exact au drept de joc si fotbalistii U23, nascuti incepand cu 1 ianuarie 1997, fiind practic un turneu preolimpic, de pregatire. La editia din 2020 s-au inscris pana acum, alaturi de Romania, alte doua formatii ce vor fi la Tokyo, Franta si Japonia, si se asteapta confirmarea din partea Braziliei, Argentinei si a Costei de Fildes, si ele calificate la Olimpiada. Alte reprezentative ce vor evolua la acest turneu sunt: Anglia, Mexic, Vietnam, Canada si Maroc.

Printre jucatorii renumiti care au stralucit de-a lungul timpului la Toulon se numara:

Jean-Pierre Papin (Franta) - golgheterul turneului, 1985

David Ginola (Franta) - jucatorul turneului, 1987

Claudio Taffarel (Brazilia) - portarul turneului, 1987

Alan Shearer (Anglia) - golgheterul si jucatorul turneului, 1991

Rui Costa (Portugalia) - golgheterul si jucatorul turneului, 1992

Thierry Henry (Franta) - golgheterul si jucatorul turneului, 1997

Javier Mascherano (Argentina) - jucatorul turneului, 2003

Hugo Lloris (Franta) - portarul turneului, 2006

Sebastian Giovinco (Italia) - jucatorul turneului, 2008

James Rodriguez (Columbia) - jucatorul turneului, 2011