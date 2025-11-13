Aris Negoiță a cucerit două medalii de aur la Campionatul European de Fitness pentru Cadeți, desfășurat în perioada 7–10 noiembrie, la Varșovia (Polonia). Anul trecut, sportivul Clubului Sportiv Universitar ASE a obținut două medalii de bronz la aceeași competiție.

Aris Negoiță, dublu campion european la fitness



Elevul antrenorului emerit Cristian Băltărețu a fost cel mai bun din Europa la categoriile „Fitness Challenge Boys Class B (14-15 ani)” și „Dance Fitness Boys (11-15 ani)”. „Nu am cuvinte să vă spun ce senzație este să câștigi de o așa manieră, să îți cânte imnul de două ori în aceeași zi”, a reacționat sportivul care mai practică kick-box și MMA la clubul ACS Aris București, antrenat de tatăl său, Gabriel Negoiță, și lupte libere la CSȘ nr 4 București.

În 2024, tot în noiembrie și tot în Polonia, puștiul a luat "bronz" în probele „Fitness Challenge Băieți (14-15 ani)” și „Fitness Challenge Băieți Class B (14-15 ani)”. Adrian Iacobini, directorul CSU ASE, anticipa la acel moment medaliile de aur ce urmau să vină: „Vom continua să îl sprijinim pe Aris în dezvoltarea sa sportivă. Sunt convins că acesta este doar începutul unui parcurs plin de succese”.

La rândul său, Cristian Băltărețu consideră că elevul său este un sportiv polivalent, extrem de agil, cu o motricitate excelent dezvoltată și o forță fizică impresionantă pentru vârsta lui. „De fiecare dată când i-am propus o provocare nouă, a răspuns cu seriozitate și determinare”, dezvăluie antrenorul.

„Felicitări, Aris, pentru performanță, muncă și dedicare! Ești un exemplu pentru tinerii sportivi ai clubului nostru!”, s-a scris pe pagina de Facebook a clubului CSU ASE.

Aris este și campion mondial la Streetdance, titlu cucerit în 2020. În țara noastră, el a devenit cunoscut și prin faptul că a fost finalist al show-ului „Românii au talent”, iar pe marile ecrane a apărut în filmul „Cursa”.

