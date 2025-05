Sportul și mișcarea înseamnă mult mai mult decât o luptă cu kilogramele în plus, în tentativa de a ajunge la o cifră cât mai mică pe cântar. Sportul asigură atât sănătatea fizică, cât și cea mentală. Și, nu de puține ori, duce la atingerea unor performanțe nebănuite.

Ce a reușit acum Elena Trîncă e dovada faptului că sportul face, uneori, „imposibilul“ posibil. Pentru că, în mod cert, atunci când s-a apucat de sport, la 25 de ani, din postura unui om depresiv, Elena Trîncă nu-și imagina că va ajunge la performanța de astăzi. Ea tocmai a devenit regina fitness-ului european, după un parcurs cu adevărat remarcabil!

Elena Trîncă, prima româncă învingătoare la Les Mills Superstar

Instructoare de fitness, Elena Trîncă va sărbători, în acest an, un deceniu de când susține clase de group-training. Și fix acum, ea a reușit să dea o lovitură istorică pentru lumea fitness-ului de la noi. Pentru că a devenit prima româncă învingătoare la Les Mills Superstar!

Les Mills e o companie globală de top de group fitness din Noua Zeelandă. De-a lungul anilor, a creat diferite concepte de antrenamente de grup, precoregrafiate, puse pe ritmul muzicii. Aceste clase sunt cele mai iubite și populare din sălile din România. Vorbim despre clase de Bodypump, Bodycombat, Bodyattack și / sau bodystep.

Les Mils organizează, anual, concursul Les Mills Superstar, dedicat instructorilor certificați Les Mills. Practic, poți participa cu orice concept de clasă dorești. Aici, nu e doar despre fitness și tehnică, ci și despre a te conecta, în mod autentic, cu participanții, a avea carisma, a fi un bun coach, a educa și a reuși să împărtășești cunoștințele tale într-un mod captivant și a transforma clasa într-o experiență memorabilă. Pe scurt, e despre a fi un „Superstar“ în fitness printre instructori!

Elena Trîncă a învins concurenți din toată Europa

Les Mills Superstar 2025 a avut 500 de concurenți, în total, din țări precum Suedia, Danemarca, Finlanda, Cehia, Bulgaria, Polonia, Lituania și, firește, România. Concursul s-a desfășurat în patru etape: audiții live în patru orașe (Stockholm, Varșovia, Praga, Malmo), semifinale, și marea finală în alte două etape.

„Eu am mers, la Varșovia, pentru audiții și am reușit să mă calific în semifinala și apoi am primit brățara mult așteptată de finalistă. Marea finală a fost găzduită de Stockholm pe 3 mai. Am fost 22 de finaliști care ne-am întrecut pentru marele premiu. Toți am fost foarte bine pregătiți, adevărate staruri ale fitness-ului“, ne-a povestit Elena Trîncă.

„Încercăm să promovăm un stil de viață sănătos în România“

Încântată că a reușit să scrie istorie pentru fitness-ul românesc, devenind prima participantă din țara noastră care câștigă Les Mills Superstar, Elena Trîncă a insistat că această reușită depășește granițele unei victorii personale.

„E o performanță și pentru noi, la nivel de țară, întrucât încercăm să creștem conștientizarea impactului unui stil de viață sănătos. Din păcate, la noi sedentarismul reprezintă o problemă gravă și lumea are nevoie de exemple de urmat. Mă gândesc mai ales la cei mici, în condițiile în care și obezitatea infantilă e o problemă tot mai mare în România“, a continuat Elena Trîncă.

Pentru ea urmează încă un moment mare, după victoria obținută, la Stockholm, pe 3 mai. Concret, va prezenta, pe 30 august, tot la Stockholm, pe „Avicii Arena“ Les Mills Live. Vorbim despre un mare eveniment dedicat fitness-ului, cu mii de participanți, în fiecare an, din toate colțurile lumii.

„Voi avea șansa să urc pe scenă și să predau Bodycombat, alături de cei mai buni Masteri Traineri Internaționali“, ne-a spus Elena Trîncă.

A învins depresia cu ajutorul sportului

Povestea Elenei e cu atât mai spectaculoasă, cu cât ea a ajuns aici, atingând „Everestul“ fitness-ului, după ce, în tinerețe, avea mari probleme în viața personală.

„Am început să fac sport, atunci când am trecut printr-o depresie, la 25 de ani. Sportul mi-a adus echilibru, încredere în mine, stare de bine și claritate mentală. Pot să spun acum că, practic, sportul m-a salvat! Am știut că vreau să fac o profesie din asta, de prima dată când am intrat în sală“, a explicat Elena Trîncă.

Ascensiunea ei în sport e impresionantă și pentru că n-a fost mereu o firă sportivă. Din contră!

„În copilărie, am avut scutire de la sport. N-am un background sportiv, ceea ce mă ajută foarte mult să mă conectez cu oamenii, pentru că înțeleg credințele limitative. Îmi doresc să-i inspir pe ceilalți să trăiască sănătos, dar mai ales să creadă în ei și să-și urmeze visurile. Orice e posibil cu muncă și cu dedicare!“, a insistat Elena Trîncă.