FC Argeș, una dintre marile surprize ale Superligii în acest sezon, reușind o calificare neașteptată în play-off. „Vulturii” se află la doar cinci puncte de liderul Universitatea Craiova înaintea meciului cu U Cluj, iar arhitectul acestui succes, antrenorul Bogdan Andone, a vorbit despre regulile interne care mențin unitatea grupului piteștean.

„Mister, mâine aduc eclerele”

Tehnicianul a dezvăluit că, în locul amenzilor financiare, a preferat să introducă un obicei care să destindă atmosfera, chiar și atunci când apar mici abateri disciplinare, cum ar fi întârzierile la antrenamente.

„Nu, băieții au libertate în exprimare, tot timpul discutăm. Există un cuvânt pe care îl folosim tot timpul, aproape zilnic: eclere. Cine întârzie sau are ceva de plătit aduce eclere. Ăsta e un tabiet. Fiecare băiat care știe că a întârziat sau a făcut ceva, vine și spune: ‘Mister, mâine aduc eclerele’.

Ar fi ceva incredibil și să ajungem să ne luptăm pentru un vis de titlu până spre finalul play-off-ului, dar vreau să fim echilibrați. Cu credință și cu muncă absolut totul e posibil. Mesajul meu pentru jucători, suporteri, tot ce înseamnă FC Argeș este să rămânem echilibrați, pregătim fiecare joc în parte. Urmează meciul cu Universitatea Cluj, o echipă foarte bună și va trebuie să ne pregătim, să ne ridicăm nivelul”, a punctat Bogdan Andone pentru Fanatik.

FC Argeș primește vizita lui U Cluj, sâmbătă, de la ora 20:30, în etapa a doua a play-off-ului Superligii.