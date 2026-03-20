Mirel Rădoi se pregătește pentru al doilea său meci de la revenirea pe banca tehnică a roș-albaștrilor. FCSB primește vineri seară vizita celor de la UTA Arad, într-o partidă din cadrul etapei a doua a play-out-ului. În acest context, fostul antrenor secund al echipei, Mihai Pintilii, care a părăsit clubul la finalul sezonului regulat, a punctat faptul că vestiarul are nevoie de o gestionare atentă la nivel psihologic.

Pintilii a evidențiat situația lui Mihai Lixandru, explicând că mijlocașul are nevoie de o atenție sporită pentru a-și păstra motivația și încrederea la un nivel optim, mai ales în perioadele dificile.

„Trebuie lucrat mult cu el pe partea asta”

Fostul internațional a subliniat că, deși mai mulți fotbaliști au avut nevoie de susținere după accidentări, profilul moral al lui Lixandru îl face pe acesta să fie un caz aparte în lotul campioanei en-titre.

„De încredere a avut nevoie și Olaru, după ce a revenit din accidentare. Octavian Popescu, Pantea… Lixandru, care are nevoie de încredere și motivație. Lixandru este un băiat cu care trebuie lucrat foarte mult pe partea asta. El este mai sensibil, mai negativist. Mereu i-am zis să-și spună că este un jucător bun, care se poate lupta cu oricine. Nu este vorba neapărat de accidentări, nu ai cum să joci fotbal fără să te accidentezi”, a zis Mihai Pintilii, potrivit Orangesport.

În acest moment, FCSB se află pe locul 9 în clasament, cu 24 de puncte, în timp ce adversarii de la UTA Arad ocupă poziția a 7-a, cu 25 de puncte. Cele două formații s-au întâlnit ultima oară pe 1 martie, când bucureștenii au câștigat cu scorul de 4-2.