Portughezul Joao Ferreira (Toyota) a fost pe doi, iar americanul Mitch Guthrie (Ford) a ocupat locul 3.



Lucas Moraes şi Sebastien Loeb, ambii de la Dacia, s-au clasat pe locurile 5, respectiv 6.



Nasser al-Attiyah a încheiat etapa pe locul 11, iar spaniola Cristina Gutierrez a fost pe 20.

Dakar 2026: Emanuel Gyenes, locul 40 în etapa a şaptea la clasa moto

Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 40 în etapa a şaptea a Raliului Dakar, disputată duminică, între Riyad şi Wadi ad-Dawasir.

Etapa a fost câştigată de argentinianul Luciano Benavides, urmat de spaniolul Edgar Canet şi de francezul Adrian van Beveren.



În clasamentul general, Gyenes ocupă locul 27.

