Sud-americanul și-a încheiat cariera în urmă cu aproape 11 ani, după ce a evoluat ultima oară la Fluminense, iar din fotbal a strâns o avere impresionantă, estimată de specialiști la 125 de milioane de euro.

Ronaldinho a rămas doar cu 6 dolari în cont

Fost jucător la PSG, Barcelona și AC Milan, dar și fost Balon de Aur, Ronaldinho a avut salarii impresionante și a fost imaginea unor branduri importante, atunci când era pe val. Totul, însă, s-a schimbat radical.

Cu investiții eșuate în imobiliare, dar și pentru că a construit ilegal într-o zonă ecologică protejată de stat în Porto Alegre, sud-americanii l-au amendat pe Ronaldinho cu două milioane de euro.

Autoritățile i-au confiscat toate cele 57 de proprietăți fostului star de la Barcelona și AC Milan. Într-un cont blocat, brazilienii i-au mai găsit doar șase dolari, scrie defensacentral.com.

Ronaldinho – legenda care a cucerit inimile fanilor

Ronaldinho, supranumit O Bruxo (Vrăjitorul), cunoscut pentru driblingurile sale spectaculoase și contribuția sa remarcabilă în fotbalul internațional, este singurul jucător care are în palmares Cupa Mondială (2002), Copa America (1999), Cupa Confederațiilor (2005), Copa Libertadores (2005), Champions League (2006 cu FC Barcelona) și Balonul de Aur (2005), unul dintre cei mai carismatici jucători de fotbal din toate timpurile.

Născut în Porto Alegre, Brazilia, Ronaldinho a scris istorie la cluburi de prestigiu precum Paris Saint-Germain, FC Barcelona și AC Milan. De-a lungul carierei sale strălucitoare, pe lângă trofeele amintite, a cucerit inimile milioanelor de fani prin bucuria sa molipsitoare, afișată pe teren.

Ronaldinho nu doar că a devenit un jucător de fotbal renumit, dar a avut și abilitatea rară de a fi iubit de milioane de oameni datorită stilului său unic de joc și energiei sale pozitive. Povestea sa incredibilă – a unui copil care a transformat pasiunea pentru fotbal într-o carieră legendară – continuă să inspire generații întregi de iubitori ai sportului.