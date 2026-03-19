Meciul Turcia – România este programat pe 26 martie, iar, dacă tricolorii vor învinge, se vor duela în finala play-off-ului cu câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia.

Mircea Lucescu îl vrea pe Marius Coman la națională

Daniel Bîrligea este singurul atacant cu experiență la echipa națională pe care se poate baza Mircea Lucescu în momentul de față.

Denis Drăguș este suspendat pentru barajul cu Turcia, Louis Munteanu s-a accidentat, George Pușcaș nu a mai jucat de la finalul sezonului trecut, iar Denis Alibec se confruntă cu o leziune musculară.

Conform Fanatik, Mircea Lucescu a găsit o soluție surprinzătoare pentru postul de vârf, mai exact în play-out-ul Superligii. Se pare că experimentatul antrenor vrea să îl convoace la națională pe Marius Coman, atacantul celor de la UTA Arad.

De altfel, sursa citată susține că Lucescu îl vrea la națională și pe fundașul lateral, Kevin Ciubotaru, ca alternativă pentru Nicușor Bancu.

În vârstă de 29 de ani, atacantul cu un trecut la Corvinul Hunedoara și Sepsi a marcat opt goluri în acest sezon și a contribuit cu două pase decisive.