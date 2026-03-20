Situația contractuală a lotului, potrivit Transfermarkt, arată că Mirel Rădoi are în lot un număr semnificativ de jucători care pot părăsi echipa liber de contract la finalul acestui an. Opt membri ai echipei, dintr-un total de 30 de jucători, se află în ultimele luni de angajament.

Pe lista fotbaliștilor care pot pleca gratis se află jucători cu o cotă importantă. Mijlocașul ofensiv Florin Tănase, evaluat la 2,3 milioane de euro, și extrema stângă Octavian Popescu, cotat la 850 de mii de euro, își încheie contractele la data de 30 iunie 2026. Atacantul central Mamadou Thiam și el în aceeași situație contractuală, cu scadența la finalul lunii iunie.

Situația din defensivă

Compartimentul defensiv este cel mai afectat de aceste contracte aflate în pragul scadenței. Printre jucătorii aflați la final de drum cu echipa se numără veteranii Vlad Chiricheș și Valentin Crețu. Angajamentul lui Chiricheș expiră la 30 iunie 2026. Înțelegerea lui Crețu este singura valabilă până în iarnă, expirând pe 31 decembrie 2026, însă în privința celui din urmă Gigi Becali și-a exprimat deja intenția de a-i prelungi înțelegerea.

Fundașii centrali Mihai Popescu și Daniel Graovac își termină de asemenea acordurile la jumătatea acestui an, pe 30 iunie 2026. Lista celor opt este completată de portarul Mihai Udrea, al cărui contract se încheie la aceeași dată.