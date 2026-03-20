Iranul a anunțat joi execuția a trei 'insurgenți', condamnați pentru uciderea unor membri ai forțelor de securitate și că au acționat în numele Israelului și al Statelor Unite, relatează AFP.

Acestea sunt primele execuții anunțate oficial în legătură cu protestele care au izbucnit în Iran la sfârșitul lunii decembrie împotriva costului ridicat al vieții, înainte de a se transforma într-o mișcare amplă de protest față de guvernul de la Teheran.

”Cei trei insurgenți condamnați au fost spânzurați pentru crimă și pentru desfășurarea unei operațiuni de sprijinire a regimului sionist și a Statelor Unite”

'Cei trei insurgenți condamnați au fost spânzurați în această dimineață, joi, 19 martie, pentru crimă și pentru desfășurarea unei operațiuni de sprijinire a regimului sionist și a Statelor Unite', a anunțat Mizan Online, media online a sistemului judiciar iranian, la două luni după revoltele violente din Iran.

Aceste persoane au fost implicate în uciderea a doi agenți ai forțelor de ordine, a precizat Mizan, adăugând că acestea au fost executate după ce au fost găsite vinovate de 'moharebeh' sau 'ostilitate împotriva lui Dumnezeu'.

Autoritățile iraniene afirmă că protestele au început la sfârșitul lunii decembrie sub forma unor adunări pașnice înainte de a se transforma în 'revolte instigate de forțe străine', însoțite de crime și acte de vandalism.

Au fost raportate peste 7.000 de morți din rândul protestatarilor

Teheranul a recunoscut că peste 3.000 de persoane au murit în urma acestor revolte, inclusiv membri ai forțelor de securitate și trecători nevinovați, și a atribuit aceste violențe 'actelor teroriste'.

Agenția de știri Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, a raportat peste 7.000 de morți, marea majoritate protestatari, și a avertizat că numărul morților ar putea fi mult mai mare, scrie Agerpres.

Saleh Mohammadi era membru al echipei naționale de lupte a Iranului

Iar New York Post a dezvăluit identitatea unuia dintrei cei trei ”insurgenți” executați în public.

Este vorba despre un tânăr sportiv, Saleh Mohammadi, membru al echipei naționale de lupte a Iranului, în vârstă de doar 19 ani, abia împliniți în această lună!