Americanul Mitch Guthrie, învingător în etapa a cincea din Raliul Dakar 2026

Guthrie a fost înregistrat pe cei 371 km cronometrați ai traseului în 3 h 54 min 46 sec, încheind pe primul loc după ce spaniolul Nani Roma (Ford), care a fost cel mai rapid pilot joi, a primit o sancțiune de un minut și zece secunde, clasându-se în final pe locul secund, la 01 min 06 sec de învingător.



Poziția a treia a fost ocupată de cehul Martin Prokop (Orelen Jipocar), la 2 min 14 sec, urmat de brazilianul Lucas Moraes (Dacia Sandriders), care a încheiat etapa a 3 min 38 sec în spatele lui Guthrie.



Henk Lategan (Toyota) s-a clasat pe poziția a șaisprezecea joi, la 12 min 43 sec, imediat după Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), însă sud-africanul rămâne lider la general, cu un avans de 3 min 17 sec față de pilotul din Qatar, și de 5 min 38 sec față de suedezul Mattias Ekstrom (Ford).



Ceilalți doi piloți ai echipei Dacia, francezul Sebastien Loeb și spaniola Cristina Gutierrez, s-au clasat pe locurile 11, respectiv 13.



Vineri este programată etapa a șasea a Raliului Dakar, între Hail și Riad, cu un traseu în lungime totală de 920 km, din care 331 km cronometrați.

AGERPRES

