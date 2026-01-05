După ce și-a petrecut prima zi din an la verificările administrative și tehnice din Arabia Saudită, urmate apoi de sesiuni de teste, Mani era nerăbdător să ia startul în a 48-a ediție a Raliului Dakar. Pe 3 ianuarie au fost programate un prolog de 22 kilometri și startul festiv. Un traseu rapid, dar dur, care să indice cum va fi ritmul în prima săptămâna a raliului, a fost punctul de început. Cronometrat cu 12 min 23sec, Mani a fost cel mai rapid din categoria piloților fără asistență tehnică, însă această reușită nu a rămas „nerăsplătită“. Cu janta față îndoită și cu doar două seturi admise la categoria Original, Mani va trebui să aibă grijă cum își dozează jantele în cele 13 etape care urmează.



Emanuel Gyenes (#34 Autonet Motorcycle Team): „A fost un traseu rapid. M-a și avertizat santinelul că sunt la 156 km/h (nu avem voie să depășim 160 km/h). Mi-a plăcut. Au fost câteva canioane cu viraje foarte strânse, cu mult nisip adânc. Problema că înaintea mea, la start, a fost un concurent care a avut probleme cu navigația și i-au dat startul cu 30 de secunde în fața mea, deși în mod normal se pleacă la un minut. A ridicat praf, dar am reușit să-l depășesc repede, am mai depășit alți doi concurenți și, din cauza prafului, nici n-am văzut foarte bine pietrele. Am și luat o piatră destul de mare și am văzut la sosire că mi-am îndoit janta față. Bine că nu am căzut, că nu am riscat foarte mult și am mers la sigur. Aștept cu nerăbdare zilele următoare“.

Prima etapă din Dakar 2026 are o probă specială de 305 kilometri, care, deși nu are o navigație dificilă, va necesita totuși o atenție sporită din partea concurenților, având în vedere numeroasele schimbări de direcție din canioane și traversarea de ueduri (văi largi caracteristice deșerturilor din Africa de Nord și Arabia, cu fundul acoperit cu nisip și pietriș, prin care se scurg apele ploilor torențiale sau unele ape curgătoare nepermanente), care au un profil schimbat în urma ploilor recente. În plus, organizatorii au avertizat în privința prezenței numeroaselor tabere nomade în apropierea traseului, tocmai pentru că ne aflăm în sezonul ploios.

Luni, 5 ianuarie, caravana Dakarului va părăsi bivuacul din Yanbu, urmând să revină pe malul Mării Roșii la finalul raliului. Se va porni către nord cu un prim popas la AlUla, la finalul unei zile în care pietrele ascunse și casante vor fi foarte prezente. De altfel, tocmai pentru că este un traseu atât de dur, atât în etapa de pe 4 ianuarie, cât și în cea de pe 5 ianuarie, organizatorii au prevăzut pentru mașini un punct de service pe probă, unde să-și poată schimba roțile în cazul penelor multiple.



Clasament General Moto Dakar 2026 după Prolog

1. Edgar Canet 11min 31.9

2. Daniel Sanders +00:03

3. Ricky Brabec +00:05

..........................................

17. Emanuel Gyenes +00:52

................................................





Clasament General Original by Motul Dakar 2026 după Prolog

1. Emanuel Gyenes 12min 23sec

2. Jerome Martiny +00:40

3. Benjamin Melot +00:46

..........................................



Ce înseamnă Original by Motul?



Categoria Original by Motul/Malle Moto corespunde unui format de cursă deschis piloților Rally 2, care nu au niciun echipaj de asistență înregistrat în timpul raliului. Concurenții trebuie să-și lucreze singuri la motocicletă sau cu ajutorul unui alt coleg, de la Original, aflat încă în cursă. Trebuie să-și schimbe singuri inclusiv pneurile și nu pot apela la serviciul pus la dispoziție de către unul dintre partenerii raliului, la fel cum o fac ceilalți.

Organizatorul raliului își asumă o parte din rolul unei echipe de asistență punând la dispoziție următoarele:

– o cutie individuală de 80 de litri (cutia roșie). Aceasta este destinată bunurilor personale, pieselor de schimb, sculelor și accesoriilor fiecărui pilot;

– utilizarea gratuită a generatoarelor, compresoarelor și cutiilor de scule;

– loc pentru încărcarea vestelor airbag și a telefoanelor.

– transportă următoarele echipamente: cutia roșie, un set complet de roți (jante + anvelope), patru seturi de anvelope, un cort, o geantă de voiaj, un covoraș de lucru, un cric pentru motocicletă și o geantă de voiaj.

