Emanuel Gyenes, la startul legendarului Raliu Dakar: casca specială pe care o va avea

Pe 3 ianuarie 2026, se dă startul celei de-a 48-a ediţii a Raliului Dakar, iar Emanuel Gyenes - Mani este din nou la linia de plecare, în Original by Motul – categoria supremă a anduranţei, fără asistenţă tehnică, cea pe care a câştigat-o în 2020 şi 2025.

Dakar 2026 înseamnă 7.906 km, dintre care 4.840 km de probe speciale, 13 etape + prolog, desfăşurate între 3–17 ianuarie, într-o buclă cu start şi finiş în Yanbu, pe malul Mării Roşii. A şaptea ediţie consecutivă în Arabia Saudită promite un traseu dur, rapid şi nemilos.

Mani intră în această provocare extremă pe un KTM 450 Rally Replica, produs în vara lui 2025, o motocicletă pregătită pentru limitele absolute ale deşertului, notează Agenţia Naţională pentru Sport.

La Dakar, Mani va evolua cu o cască al cărei design este inspirat de culorile de pe steagul Romaniei, scrie News.ro.

