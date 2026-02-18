Găzduită de Oradea Arena, finala Cupei României la baschet masculin a opus echipele CSM Oradea şi U-BT Cluj-Napoca. Russell a readus-o pe U-BT în joc cu trei minute înainte de final, înscriind pentru 76-78, pentru ca tot Russell să înscrie un coş de trei puncte şi clujenii treceau la conducere, cu 79-78. Nzekwesi a marcat din două lovituri libere şi a făcut 8-79 pentru orădeni, dar oaspeţii au înscris şi ei prin Ceaser, care a egalat la 80, apoi a ratat a doua liberă. Ceaser şi-a luat revanşa cu un coş de sus, 82-80 pentru clujeni.

Lottie a ratat prima lovitură liberă şi a dat-o pe a doua, orădenii revenind la un punct de clujeni. Universitatea a reuşit să înscrie de două ori din lovituri libere prin Molinar Jones şi U-BT conducea cu 84-81 când mai erau 51 de secunde de joc. Lottie a egalat cu o aruncare de trei puncte cu 30 de secunde rămase. Elevii lui Mihai Silvăşan au avut atacul pe final şi Russell a fost faultat. Tot el a înscris prima din cele două lovituri libere, ratând-o pe a doua, şi U-BT s-a impus cu 85-84, cucerind Cupa României.

A fost a cincea finală de Cupă câştigată de Universitatea în faţa echipei orădene. Cei mai buni marcatori au fost Daron Russell – 21 de puncte, pentru Universitatea, şi Jaizec Lottie – 25 de puncte pentru CSM.

