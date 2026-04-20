Mihaela Cambei (23 de ani) a făcut furori la Europenele de la Batumi (Georgia), transmise live și în exclusivitate de VOYO!

Sportiva legitimată la CS Dinamo și pregătită de Valeriu Calancea a debutat la noua ei categorie olimpică, de 53kg, și a încheiat concursul cu trei urcări pe podium:

*Aur la smuls cu 95kg, record european!

*Argint la aruncat cu 114kg

*Argint la total cu 209kg

Pe lângă faptul că se va întoarce în țară cu trei medalii europene, Mihaela Cambei a dat și o lovitură financiară, la Batumi.

Mihaela Cambei are două tatuaje la care ține enorm

Drumul Mihaelei spre gloria sportivă a început de când era o junioară, la Dofteana (județul Bacău). Și a necesitat până acum un volum uriaș de muncă. Prin antrenamente dure, zi de zi, Cambei a ajuns să ridice 114kg cu o ușurință impresionantă.

Rezultatele sportive ale lui Cambei au transformat-o și într-o vedetă pe rețelele de socializare. Ea are sută de mii de urmăritori pe Facebook și pe Instagram. Fanii admiră atât exercițiile ei în sală, cât și corpul ei de fotomodel.

Mihaela Cambei are două tatuaje la care ține enorm: „Be brave“ (n.r. – Fii curajoasă) e îndemnul pe care și l-a tatuat pe gât, în timp ce pe brațul drept și-a desenat cercurile olimpice.