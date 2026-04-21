FOTO Andreea Cotruța, încântătoare la Europenele de Haltere de la Batumi (VOYO). Românca a cucerit medalie de argint

Campionatul European de Haltere de la Batumi (Georgia) e tranmis de VOYO.

Sportul lui Nicu Vlad rămâne unul de tradiție pentru România care are o școală puternică în multe orașe, iar profesorii din haltere izbutesc să găsească sportivi talentați, care pot progresa.

Andreea Cotruța, argint la smuls - categoria 63 kg

România punctează din nou în Georgia! După recitatul dat duminică de Mihaela Cambei - trei medalii -, pe 21 aprilie, după-amiază, a venit rândul altei tricolore să ia medalie.

Andreea Cotruța (CS Botoșani) a cucerit marți medalia de argint la stilul smuls al categoriei 63 Kg, cu 99 Kg, la doar un kilogram de medaliata cu aur, în cadrul Campionatelor Europene de haltere care au loc in aceste zile la Batumi (Georgia) - VEZI MAI JOS CLASAMENTUL ÎN GALERIA FOTO.

Anca Grosu a încheiat pe locul 11, dupa ce a rămas cu o singură încercare reușita la 90 Kg.

Lotul României la Campionatul European din Georgia

La Campioantele Europene care se desfășoară până la finalul acestei săptămâni, la Batumi, în Georgia, România participă cu 15 sportivi: 7 la feminin și 8 la masculin.

  • Feminin: Ioana Mădălina Miron (cat. 48 kg), Mihaela Cambei (cat. 53 kg), Alexia Șipoș (cat. 53 kg), Dana Berchi (cat. 58 kg), Andreea Cotruța (cat. 63 kg), Anca Grosu (cat. 63 kg) și Daniela Gherman (cat. 69 kg)
  • Masculin: Marian Luca (cat. 60 kg), Narcis Papolți (cat. 60 kg), Ion Dorobete (cat. 65 kg), Cosmin Isofache (cat. 65 kg), Tiberiu Donose (cat. 79 kg), Mihăiță Tănăsoiu (cat. 88 kg), Darius Tătaru (cat. 94 kg) și Luis Lauret Rodriguez (cat. 110 kg).
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat este în comă, iar soția grav rănită după ce au căzut pe o scară rulantă, în Bistrița
Un bărbat este în comă, iar soția grav rănită după ce au căzut pe o scară rulantă, în Bistrița
ARTICOLE PE SUBIECT
Tensiuni, strategii și un duel care rupe alianțe la Desafio: Aventura. “Stă prost pe tehnică, nu știe să arunce, nu știe să facă nimic”
Tensiuni, strategii și un duel care rupe alianțe la Desafio: Aventura. “Stă prost pe tehnică, nu știe să arunce, nu știe să facă nimic”
RXF Next Fighter 29 | Stelian Ogică vs Cristian Bud, de la 20:00, LIVE VIDEO pe VOYO
RXF Next Fighter 29 | Stelian Ogică vs Cristian Bud, de la 20:00, LIVE VIDEO pe VOYO
Dominik Szoboszlai pune presiune pe conducerea lui Liverpool: ”Nu văd niciun progres aici”
Dominik Szoboszlai pune presiune pe conducerea lui Liverpool: ”Nu văd niciun progres aici”
ULTIMELE STIRI
Surpriză imensă! Liverpool și-a ales antrenorul pentru sezonul următor
Surpriză imensă! Liverpool și-a ales antrenorul pentru sezonul următor
Scandal uriaș în Italia! Elevii lui Chivu, vizați într-o anchetă explozivă
Scandal uriaș în Italia! Elevii lui Chivu, vizați într-o anchetă explozivă
Dan Șucu, ce lovitură: jucătorul pe care Genoa a plătit peste 10 milioane de euro pleacă gratis!
Dan Șucu, ce lovitură: jucătorul pe care Genoa a plătit peste 10 milioane de euro pleacă gratis!
Nici nu îi trebuie Cupa! Cristi Chivu e ca și înscris în istoria Interului: nimeni nu a mai reușit asta de 88 de ani
Nici nu îi trebuie Cupa! Cristi Chivu e ca și înscris în istoria Interului: nimeni nu a mai reușit asta de 88 de ani
Lupta pentru Europa din Superliga, în aer: "N-avem licența, dar problemele se rezolvă în cel mult 14 zile!"
Lupta pentru Europa din Superliga, în aer: "N-avem licența, dar problemele se rezolvă în cel mult 14 zile!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ion Țiriac face o propunere, după ce a aflat că stadionul lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu

Ion Țiriac face o propunere, după ce a aflat că stadionul lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"

A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"

Totul e rezolvat! Anunțul bombă despre Mirel Rădoi

Totul e rezolvat! Anunțul bombă despre Mirel Rădoi

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

Distrus de Becali, Vlad Chiricheș și-a anunțat plecarea de la FCSB: "Nu există recunoștință!"

Distrus de Becali, Vlad Chiricheș și-a anunțat plecarea de la FCSB: "Nu există recunoștință!"



Recomandarile redactiei
Surpriză imensă! Liverpool și-a ales antrenorul pentru sezonul următor
Surpriză imensă! Liverpool și-a ales antrenorul pentru sezonul următor
Scandal uriaș în Italia! Elevii lui Chivu, vizați într-o anchetă explozivă
Scandal uriaș în Italia! Elevii lui Chivu, vizați într-o anchetă explozivă
Lupta pentru Europa din Superliga, în aer: "N-avem licența, dar problemele se rezolvă în cel mult 14 zile!"
Lupta pentru Europa din Superliga, în aer: "N-avem licența, dar problemele se rezolvă în cel mult 14 zile!"
Nici nu îi trebuie Cupa! Cristi Chivu e ca și înscris în istoria Interului: nimeni nu a mai reușit asta de 88 de ani
Nici nu îi trebuie Cupa! Cristi Chivu e ca și înscris în istoria Interului: nimeni nu a mai reușit asta de 88 de ani
Game over pentru Drăgușin? Ce șanse are, de fapt, Tottenham să retrogradeze
Game over pentru Drăgușin? Ce șanse are, de fapt, Tottenham să retrogradeze
Alte subiecte de interes
Mihaela Cambei a cucerit aurul la „smuls” și argint la „aruncat” și la total, cat. 53 kg, în cadrul Campionatului Mondial de Haltere. Competiția e LIVE pe VOYO
Mihaela Cambei a cucerit aurul la „smuls” și argint la „aruncat” și la total, cat. 53 kg, în cadrul Campionatului Mondial de Haltere. Competiția e LIVE pe VOYO
A pus România pe hartă! Andreea Cotruța, medalie de aur și două de argint la Europenele de haltere
A pus România pe hartă! Andreea Cotruța, medalie de aur și două de argint la Europenele de haltere
Loredana Toma a câştigat trei medalii de aur la Campionatul European de Haltere!
Loredana Toma a câştigat trei medalii de aur la Campionatul European de Haltere!
O nouă performanță remarcabilă la Europenele de haltere. Andreea Cotruţa, triplă campioană continentală
O nouă performanță remarcabilă la Europenele de haltere. Andreea Cotruţa, triplă campioană continentală
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
CITESTE SI
Surse: Ce le-a transmis premierul Ilie Bolojan colegilor din PNL, în timp ce PSD vota scoaterea miniștrilor de la guvernare

stirileprotv Surse: Ce le-a transmis premierul Ilie Bolojan colegilor din PNL, în timp ce PSD vota scoaterea miniștrilor de la guvernare

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

„Momentul adevărului”: 97,7% „pentru” și 2,3% „împotrivă”. PSD iese din Guvern și declanșează criza politică în România

stirileprotv „Momentul adevărului”: 97,7% „pentru” și 2,3% „împotrivă”. PSD iese din Guvern și declanșează criza politică în România

România în blocaj politic. Între moțiunea de cenzură a PSD și riscul anticipatelor. Cum se va tranșa lupta pentru putere

stirileprotv România în blocaj politic. Între moțiunea de cenzură a PSD și riscul anticipatelor. Cum se va tranșa lupta pentru putere

