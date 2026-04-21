Sportul lui Nicu Vlad rămâne unul de tradiție pentru România care are o școală puternică în multe orașe, iar profesorii din haltere izbutesc să găsească sportivi talentați, care pot progresa.

Andreea Cotruța, argint la smuls - categoria 63 kg

România punctează din nou în Georgia! După recitatul dat duminică de Mihaela Cambei - trei medalii -, pe 21 aprilie, după-amiază, a venit rândul altei tricolore să ia medalie.

Andreea Cotruța (CS Botoșani) a cucerit marți medalia de argint la stilul smuls al categoriei 63 Kg, cu 99 Kg, la doar un kilogram de medaliata cu aur, în cadrul Campionatelor Europene de haltere care au loc in aceste zile la Batumi (Georgia) - VEZI MAI JOS CLASAMENTUL ÎN GALERIA FOTO.

Anca Grosu a încheiat pe locul 11, dupa ce a rămas cu o singură încercare reușita la 90 Kg.