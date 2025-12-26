Alexandru Pădure, președintele FR de Haltere, consideră că Mihaela Cambei și Luis Manuel Lauret Rodriguez sunt sportivii anului la haltere, în timp ce înotătorul David Popovici este numărul 1 într-un clasament al tuturor disciplinelor.



'Din punct de vedere al clasamentului sportivilor anului la haltere, bineînțeles, raportat și la valoarea competiției în sine, cei doi câștigători ai acestui titlu sunt Mihaela Cambei, care este și sportivă anului în general, în ramura noastră sportivă, și Luis Manuel Lauret Rodriguez, la masculin. La toate disciplinele probabil că David Popovici este sportivul anului', a precizat Pădure, într-un interviu pentru Agerpres.



România a cucerit 4 medalii la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia), trei prin Mihaela Cambei (cat. 53 kg), aur la smuls și argint la aruncat și total, și una prin Luis Manuel Lauret Rodriguez (110 kg), argint la smuls.



La Campionatele Europene de la Chișinău, delegația României a obținut 11 medalii, patru de aur, trei de argint și patru de bronz. Mihaela Cambei a cucerit trei medalii de aur la cat. 49 kg, Andreea Cotruța a câștigat o medalie de aur la cat. 59 kg (total) și două de argint (smuls și aruncat), o medalie de argint a fost câștigată de Cristian Luca la cat. 55 kg (stilul smuls), iar medaliile de bronz, una a fost câștigată de Ioana Mădălina Miron (cat. 45 kg, smuls), alta obținută de Cosmina Pană (cat. 49 kg, smuls), iar două de Luis Lauret (cat. 109 kg, smuls și total).



Cinci medalii a câștigat România și la Campionatele Mondiale de haltere Under-17 și Under-20 de la Lima (Peru), dintre care patru de argint și una de bronz.



România a obținut 14 medalii la Campionatele Europene de haltere pentru juniori (U20) și tineret (U23) de la Durres (Albania), dintre care patru de aur, trei de argint și șapte de bronz.



De asemenea, delegația României a încheiat Campionatele Europene de haltere Under-15 și Under-17 de la Madrid cu un bilanț de 16 medalii, dintre care cinci de aur, cinci de argint și șase de bronz.



Sportivii români au cucerit în total 36 de medalii la Campionatele Balcanice de haltere pentru seniori de la Durres (Albania), dintre care 8 de aur, 20 de argint și 8 de bronz.

