Mihaela Cambei trage pentru aur la Europenele de Haltere, de la 18:00, LIVE pe VOYO Sporturi
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

TAGS:
Mihaela CambeiDinamoSport.roEuropenele de HaltereVoyo
Din articol

Batumi (Georgia) e centrul halterelor europene în această perioadă. În sportul lui Nicu Vlad, România continuă să performeze la cel mai înalt nivel, iar VOYO și Sport.ro vă țin la curent cu tot ce se întâmplă în Georgia.

Mihaela Cambei, la Europenele de Haltere (azi, de la 18:00, LIVE pe VOYO)

Mihaela Cambei luptă azi pentru aur la Europenele de seniori de la Batumi, LIVE pe VOYO.

Sportiva antrenată de Valeriu Calancea stabilește o premieră. E prima oară când concurează la seniori la categoria 53 de kilograme - noua categorie olimpică. Sportiva de la CS Dinamo e pregătită sută la sută și atacă aurul la smuls, aruncat, dar și la total.

  • Mihaela cambei 07
×
Cambei 061025
Haltere cambei ridicare 1 031025
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sportiva din Onești, una dintre cele mai valoroase halterofile din lume, a avut un 2025 excelent, în care a atras atenția tuturor specialiștilor prin tehnica sa impresionantă și prin determinarea de care dovadă în faza pregătirilor șî in concursuri.

Mihaela Cambei, triplă la ediția precedentă

"E o sportivă de concurs, care dă sută la sută și ia cele mai bune decizii în timpul competiției, când presiunea e maximă. Cum sunt și sportivii de la atletism, în probele tehnice, care într-o fracțiune de secundă sunt obligați să ia hotărârea perfectă", spune pentru Sport.ro un specialist din România.

În 2025, Mihaela Valentina Cambei a cucerit toate cele trei medalii de aur la CE de seniori, dar a concurat la categoria 49 kg. Tot în 2025, ea a repetat performanța și la Europenele U23 din Albania, unde a participat la 53 kg.

Lotul României la CE de Haltere (LIVE pe VOYO)

Cei 15 sportivi care vor reprezenta România la Campionatele Europene de la Batumi (Georgia) sunt:feminin: Ioana Mădălina Miron (cat. 48 kg), Mihaela Cambei (cat. 53 kg), Alexia Șipoș (cat. 53 kg), Dana Berchi (cat. 58 kg), Andreea Cotruța (cat. 63 kg), Anca Grosu (cat. 63 kg) și Daniela Gherman (cat. 69 kg);masculin: Marian Luca (cat. 60 kg), Narcis Papolți (cat. 60 kg), Ion Dorobete (cat. 65 kg), Cosmin Isofache (cat. 65 kg), Tiberiu Donose (cat. 79 kg), Mihăiță Tănăsoiu (cat. 88 kg), Darius Tătaru (cat. 94 kg) și Luis Lauret Rodriguez (cat. 110 kg).

România debutează, astazi, la Campionatele Europene de Seniori din Georgia, care se desfășoară în perioada 19 - 26 aprilie, în cadrul complexului Batumi Sport Palace, din localitatea de la Marea Neagră. Tricolorii au efectuat ultimele antrenamente oficiale inainte de marele START al competitiei. La intrecerile din Georgia, sunt anuntati peste 350 de sportivi din 45 de tari, notează FR de Haltere.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffederatiaromanadehaltere%2Fposts%2Fpfbid02Dvw7f47hQ4mxVJhcDTFRM8gUkpyX7g8czDmyeCJwmRYoeyW9ADrHVbeZChLoPpb4l&show_text=true&width=500" width="500" height="682" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!