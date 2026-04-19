Batumi (Georgia) e centrul halterelor europene în această perioadă. În sportul lui Nicu Vlad, România continuă să performeze la cel mai înalt nivel.
Mihaela Cambei, la Europenele de Haltere (azi, de la 18:00, LIVE pe VOYO)
Mihaela Cambei luptă azi pentru aur la Europenele de seniori de la Batumi, LIVE pe VOYO.
Sportiva antrenată de Valeriu Calancea stabilește o premieră. E prima oară când concurează la seniori la categoria 53 de kilograme - noua categorie olimpică. Sportiva de la CS Dinamo e pregătită sută la sută și atacă aurul la smuls, aruncat, dar și la total.
Sportiva din Onești, una dintre cele mai valoroase halterofile din lume, a avut un 2025 excelent, în care a atras atenția tuturor specialiștilor prin tehnica sa impresionantă și prin determinarea de care dovadă în faza pregătirilor șî in concursuri.
Mihaela Cambei, triplă la ediția precedentă
"E o sportivă de concurs, care dă sută la sută și ia cele mai bune decizii în timpul competiției, când presiunea e maximă. Cum sunt și sportivii de la atletism, în probele tehnice, care într-o fracțiune de secundă sunt obligați să ia hotărârea perfectă", spune pentru Sport.ro un specialist din România.
În 2025, Mihaela Valentina Cambei a cucerit toate cele trei medalii de aur la CE de seniori, dar a concurat la categoria 49 kg. Tot în 2025, ea a repetat performanța și la Europenele U23 din Albania, unde a participat la 53 kg.
Lotul României la CE de Haltere (LIVE pe VOYO)
Cei 15 sportivi care vor reprezenta România la Campionatele Europene de la Batumi (Georgia) sunt:feminin: Ioana Mădălina Miron (cat. 48 kg), Mihaela Cambei (cat. 53 kg), Alexia Șipoș (cat. 53 kg), Dana Berchi (cat. 58 kg), Andreea Cotruța (cat. 63 kg), Anca Grosu (cat. 63 kg) și Daniela Gherman (cat. 69 kg);masculin: Marian Luca (cat. 60 kg), Narcis Papolți (cat. 60 kg), Ion Dorobete (cat. 65 kg), Cosmin Isofache (cat. 65 kg), Tiberiu Donose (cat. 79 kg), Mihăiță Tănăsoiu (cat. 88 kg), Darius Tătaru (cat. 94 kg) și Luis Lauret Rodriguez (cat. 110 kg).
România debutează, astazi, la Campionatele Europene de Seniori din Georgia, care se desfășoară în perioada 19 - 26 aprilie, în cadrul complexului Batumi Sport Palace, din localitatea de la Marea Neagră. Tricolorii au efectuat ultimele antrenamente oficiale inainte de marele START al competitiei. La intrecerile din Georgia, sunt anuntati peste 350 de sportivi din 45 de tari, notează FR de Haltere.
