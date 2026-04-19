Sportiva noastră a urcat pe prima treaptă a podiumului la smuls, cu 95 de kilograme, setând și un record continental, după ce a obținut medalia de aur.
La aruncat, Mihaela Cambei a ocupat poziția secundă cu 114 kilograme, iar la total, cu 209 kilograme, românca a obținut același loc, alături de medalia de argint.
Reacția ANS după medaliile de aur și argint obținute de Mihaela Cambei la Batumi
- Agenția Națională pentru Sport a scris un mesaj pe rețelele social media după performanța Mihaelei Cambei
”Record european și 3 medalii pentru Mihaela Valentina Cambei! România strălucește la Batumi! Mihaela Valentina Cambei obține un rezultat remarcabil la categoria 53 kg, devenind vicecampioană europeană!
Sportiva noastră a cucerit aurul la stilul smuls, cu 95 kg, stabilind un nou record european, după ce a ratat a doua încercare, la 93 kg.
A continuat cu argint la aruncat (114 kg), după o tentativă ratată la 117 kg, și argint la total, cu 209 kg.
Alexia Diana Sipos, la prima participare la seniori, s-a clasat pe locul 4 la smuls (81 kg), locul 10 la aruncat (98 kg) și locul 5 la total (179 kg).
Ioana Mădălina Miron a încheiat concursul la categoria 48 kg pe locul 6 la smuls (73 kg), locul 12 la aruncat (85 kg) și locul 9 la total (158 kg).
🇷🇴 România participă la Europenele din Georgia cu un lot de 15 sportivi (7 la feminin și 8 la masculin). Le urăm mult succes tuturor în competițiile care urmează!”, a scris ANS.
Reușitele echivalează și cu un succes financiar pentru Mihaela Cambei. Pentru medalia de aur, ea va fi răsplătită cu suma de 1,500 de euro. Apoi, pentru fiecare argint, românca va încasa 1,000 de euro.
În total, Cambei va reveni acasă cu trei medalii europene și cu suma de 3,500 de euro în buzunar.