Mihaela Cambei (23 de ani), vicecampioană olimpică, la Paris 2024, la categoria 49kg, a confirmat, încă o dată, că e o sportivă de elită!

La Europenele de la Batumi (Georgia), live pe VOYO, Mihaela, antrenată de Valeriu Calancea, a stabilit o premieră. Ea și-a făcut debutul la 53kg, noua categorie olimpică. Și sportiva legitimată la CS Dinamo s-a descurcat excelent! Iată rezultatele obținute:

*Aur la smuls cu 95kg, record european!

*Argint la aruncat cu 114kg

*Argint la total cu 209kg

Aceste reușite echivalează și cu un succes financiar pentru Mihaela Cambei. Pentru medalia de aur, ea va fi răsplătită cu suma de 1,500 de euro. Apoi, pentru fiecare argint, românca va încasa 1,000 de euro.

În total, Cambei va reveni acasă cu trei medalii europene și cu suma de 3,500 de euro în buzunar.