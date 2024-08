"Este foarte greu să ajungi acolo sus!" Mihaela Cambei, discurs plin de emoție la întoarcerea în țară după argintul olimpic

La prima sa participare olimpică, Cambei a reușit să urce pe podium, devenind vicecampioană olimpică, un rezultat pe care îl consideră pe deplin meritat.

"O merităm din plin" Mihaela Cambei, discurs de 10 după revenirea în țară

În cadrul conferinței de presă desfășurate la Salonul Oficial al Aeroportului "Henri Coandă", Mihaela Cambei a ținut să mulțumească tuturor celor care au susținut-o pe parcursul competiției și a vorbit despre importanța acestei medalii în cariera sa.

„Mă bucur că am reuşit şi am adus acasă această medalie. Mă bucur că am adus-o României şi clubului meu, CS Oneşti, cred că o merităm din plin. Îmi doresc rezultate din ce în ce mai bune, pentru că deja începem să pregătim Los Angeles 2028. Încă suntem tineri şi putem să aducem chiar şi mai multe medalii României la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice”, a declarat Cambei.

Un moment inedit a avut loc în timpul discursului, când micuța halterofilă, din cauza staturii sale, nu a ajuns la microfoanele plasate pe pupitru și a fost nevoită să vorbească de lângă acestea. Cu toate acestea, emoțiile și mândria pentru realizările sale au fost evidente, mai ales atunci când a vorbit despre experiența unică de a fi portdrapelul României la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Paris.

„Am fost mândră şi bucuroasă să fiu portdrapelul României la ceremonia de închidere şi pot să spun că am simțit din nou acele sentimente şi emoții ca pe podiumul olimpic. A fost ceva unic de care m-am bucurat. Mă simt foarte bine cu această medalie la gât, pentru că am muncit ani de zile pentru ea. Este cu siguranță cea mai importantă medalie din toată cariera mea de până acum. Este în acelaşi timp şi cea mai grea dintre cele câştigate de mine, chiar mai grea decât o cupă. Este foarte greu să ajungi sus, trecem prin foarte multe stări, dar dorința şi determinarea ne fac să reuşim în cele din urmă”, a concis Cambei.

România a încheiat participarea la Jocurile Olimpice de la Paris cu un total de nouă medalii, clasându-se pe locul 23 în clasamentul pe națiuni.

Aur - David Popovici (200 metri liber), Andrei Cornea și Marian Enache (dublu vâsle masculin), echipajul feminin de opt plus unu: Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereș, Ioana Vrînceanu, Simona Radiș, Victoria Ștefania Petreanu.

Argint - Ancuța Bodnar și Simona Radiș (dublu vâsle feminin), Ioana Vrînceanu și Roxana Anghel (dublu rame feminin), Gianina van Groningen și Ionela Cozmiuc (dublu vâsle feminin - categorie ușoară), Mihaela Cambei (haltere, cat. 49 kg).

Bronz - David Popovici (100 metri liber), Ana Maria Bărbosu (gimnastică, sol).