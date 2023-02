Medicii i-au amputat picioarele lui Roman Kostomarov

Roman Kostomarov, campion olimpic la patinaj artistic în 2006, a suferit amputaţii la picioare, după o pneumonie severă, informează Reuters, citând Izvestia.

Kostomorov, în vârstă de 46 de ani, care a câştigat aurul olimpic la Torino în proba de dans, alături dee Tatiana Navka, a fost spitalizat la 10 ianuarie, după ce s-a plâns de o stare de slăbiciune şi de dureri în piept.

El a fost diagnosticat cu sepsis şi pneumonie, a fost internat la terapie intensivă şi conectat la un ventilator.

Fostul sportiv a rămas fără laba unui picior şi fără o parte a călcâiului şi degetele de la celălalt picior. De asemenea, el a fost de acord să i se amputeze degetele de la mâini.

Starea bărbatului este în continuare gravă. News.ro

