Mutarea tactică a lui Gigi Becali înaintea ultimei etape. Ce planuri are la Sibiu: „Vrea să îi vadă!”

Roș-albaștrii vor menaja titularii în duelul cu Hermannstadt, vizând pregătirea barajului decisiv pentru cupele europene.

Potrivit lui Lucian Filip, antrenorul interimar al FCSB, conducerea clubului a hotărât să modifice strategia pentru deplasarea de luni. Echipa este sigură de prezența la barajul de Conference League împotriva celor de la FC Botoșani, însă patronul a trasat un obiect clar echipei pentru ultima partidă din play-out.

În cazul unui succes în fața moldovenilor, FCSB va disputa un derby decisiv cu Dinamo pentru un loc în competițiile europene din stagiunea următoare.

Meciul de evaluare pentru rezerve

Partida cu Hermannstadt va servi drept test pentru fotbaliștii care au evoluat mai puțin pe parcursul acestui campionat. Finanțatorul dorește să îi urmărească la lucru pe cei aflați la final de contract, decizia privind viitorul lor la echipă urmând să fie luată în urma prestației de la Sibiu.

„Deși inițial voiam să menajăm trei jucători, în urma rapoartelor fizice pe care le-am primit de la ultimul meci, plus din discuțiile cu jucătorii, am decis să lăsăm mai mulți jucători acasă. Barajul va fi cu multă presiune, ținând cont că am avut rezultate destul de slabe în acest sezon, încercăm să îndreptăm lucrurile prin ultimele meciuri. Jucătorii sunt nerăbdători și așteaptă partida, mai ales că meciul de la Botoșani nu a fost așa cum ne-am dorit. Chiar dacă sunt două echipe de play-out, va fi un meci de play-off. Patronul a spus că vrea să vadă anumiți jucători, în funcție de contractele pe care le au, dacă vor prelungi sau dacă vor rămâne”, a transmis Lucian Filip la conferința de presă premergătoare partidei.

FC Hermannstadt - FCSB se joacă luni, de la ora 20:30, pe stadionul din Sibiu. Indiferent de rezultat, roș-albaștrii sunt siguri de participarea la barajul pentru preliminariile Conference League.

