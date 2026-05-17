Au început pregătirile pentru titlu imediat după ce Universitatea Craiova a câștigat Cupa României!

O cofetărie celebră din Craiova, care aparține unei foste handbaliste, Adriana Ungureanu, care a fost unul dintre sponsorii Oltchimului în perioada de glorie, s-a pregătit pentru titlu cu prăjituri care mai de care.

Craiova are nevoie de un singur rezultat diseară

Universitatea Craiova are în opt etape din partea a doua a campionatului cinci victorii, un rezultat de egalitate și două înfrângeri și are nevoie de o victorie cu ”U” Cluj ca să-și asigure titlul cu o etapă înainte de final.

În cazul în care cele două vor remiza sau formația dirijată de Filipe Coelho va pierde, atunci titlul se va decide în ultima rundă a play-off-ului, când Craiova întâlnește Rapidul în Giulești, iar ”U” are meci cu Dinamo acasă.

Craiova și ”U” s-au duelat de două ori de când a început play-off-ul, prima dată în tur, când ardelenii s-au impus cu un categoric 4-0, iar a doua oară în finala Cupei României, când trupa din Bănie a câștigat competiția la loviturile de departajare (0-0, 6-5 d.l.d.).