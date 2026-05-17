În cadrul ultimei sale conferinţe de presă de sâmbătă, alături de Benfica, care a încheiat sezonul din campionatul Portugaliei neînvinsă, cu 23 de victorii şi 11 egaluri, Jose Mourinho a evitat să se pronunţe asupra viitorului său imediat, dar a exercitat, printre rânduri, presiune asupra clubului Real Madrid, unde ar face parte din lista scurtă întocmită de conducere pentru a-i succeda lui Alvaro Arbeloa în vara viitoare.

"Există 99% şanse să rămân la Benfica, pentru că am un contract cu Benfica şi, pe lângă faptul că am un contract, am o ofertă de prelungire pe care încă nu am văzut-o, dar agentul meu a spus că este o ofertă excelentă", a declarat antrenorul portughez. "Nu am auzit încă nimic din partea Real Madrid, dar niciunul dintre noi nu este prost, iar între Jorge Mendes, preşedinte şi conducerea clubului au loc discuţii."

Afirmând că nu se grăbeşte, antrenorul în vârstă de 63 de ani a anunţat că va lua o decizie cu privire la viitorul său până săptămâna viitoare. "Nu ştiu dacă voi rămâne la Benfica sau nu... Când voi şti, voi spune. Voi vedea ce se întâmplă săptămâna viitoare. Până în prezent, nu există niciun contract semnat, niciun contract pe masă, nici discuţii între preşedintele Real Madrid şi mine, nici discuţii între un responsabil al clubului şi mine. Deocamdată, singurul lucru concret şi efectiv care există este o ofertă de prelungire din partea Benficai."

Mourinho și-a decis viitorul

Având contract până în iunie 2027, Mourinho a repetat că la clubul portughez a fost "fericit în fiecare zi". "Le-am spus-o clar jucătorilor. De-a lungul carierei mele, chiar dacă am câştigat mai multe titluri la anumite cluburi, nu am fost fericit în fiecare zi. Dar aici, la Benfica, alături de echipa mea, am fost fericit în fiecare zi, fără excepţie".

Dar ar fi oare posibil ca el să refuze Real Madrid...?: "Depinde de ofertă, de ce aşteaptă ei de la mine", continuă cel care a câştigat un titlu de campion al Spaniei şi o Copa del Rey în timpul celor trei ani petrecuţi la Real, între 2010 şi 2013.

"Nu vorbim despre o sumă de bani mai mare sau mai mică, ci despre ce aşteaptă ei de la mine, despre capacitatea mea de a răspunde la ceea ce propun ei, la profilul postului pe care îl au în vedere. Vreau să am timp să analizez, să reflectez şi să decid singur", a adăugat Mourinho.