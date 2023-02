După ce a spus că l-a visat pe Gică Hagi cu o noapte de meci, fapt care i-ar fi lăsat de înțeles că va învinge în Giulești, Adrian Mititelu a anunțat că sunt șanse mari să îl vândă în vară pe Juan Bauza, autor al unui gol contra celor de la Rapid, care ar fi dorit de mai multe echipe din străinătate.

Adrian Mititelu: "La vară cred că va pleca Bauza. Prețul este de 4 milioane de euro"

Mititelu spune că prețul pentru mijlocașul argentinian, care a fost dorit și de FCSB, a rămas 4 milioane de euro. De asemenea, finanțatorul oltenilor anunță că are deja pregătit un înlocuitor, pe brazilianul Giovanni (28 de ani), abia transferat la FC U Craiova.

"Dacă ne acceptau propunerea noastră de 4 milioane, îl dădeam, că banii sunt buni. Dar nu e nicio problemă. Am și înlocuitorul lui Bauza pentru că l-am adus pe Giovanni. Vor juca și amândoi. Oricum, la vară cred că va pleca pentru că sunt foarte multe cluburi care întreabă de el. Din cauza faptului că a fost accidentat, au avut niște rețineri să plătească această sumă de 4 milioane, pe care nu am putut să o discut cu nimeni.

Nu a mai crescut prețul. Eu zic că e un jucător foarte bun. Până una alta, să ne folosim noi de el și să ne bucurăm de prezența lui în fotbalul românesc, pentru că e un fotbalist foarte tânăr", a spus Adrian Mititelu, după meciul cu Rapid.

Juan Bauza, căpitanul lui FC U Craiova, joacă la formația din Bănie din 2021, după ce a fost cumpărat de la Csikszereda, pentru suma totală de 200.000 de euro. În acest sezon, argentinianul a marcat două goluri și a oferit cinci pase decisive.

700.000 de euro este cota de piață a lui Juan Bauza, conform Transfermarkt

Adrian Mititelu, show la declarații după victoria cu Rapid

Adrian Mititelu, patronul lui FC U Craiova, s-a arătat entuziasmat după meci. A fost convins că va învinge Rapid pentru că l-a visat pe Gică Hagi cu o seară înainte și i-a transmis acest lucru inclusiv acționarului de la Rapid, Dan Șucu.

"Poate află acum și cei care aveau îndoieli. Din cauza unor ghinioane nu suntem pe primele 3-4 locuri cum ar trebui să fim după valoarea jocului. Atmosfera de aici este senzațională, nu mă așteptam. Îi felicit, e cea mai frumoasă atmosferă din România de departe. Îmi pare rău că i-am făcut nefericiți, le-am stricat seara, dar asta e.

Avem valoare, ăsta e secretul. Am prins curaj și cred că vom fi foarte greu de învins. Trebuia să batem și pe alțiii, dar am avut ghinion. Poate salvăm ceva pe această sută de metri. Dacă nu ar fi această decizie cu Sepsi, poate că am putea visa, dar deocamdată rămânem la varianta că e foarte greu să prindem play-off-ul.

Nu m-am întâlnit cu domnul Șucu și mi-a părut rău. M-a telefonat și mi-a spus că este răcit și nu a putut veni la meci. Un om deosebit, am fost surprins plăcut. Eu l-am primit la Târgu Jiu, el s-a scuzat că nu poate să mă primească. I-am spus că o să-l batem și o să-i facem o seară tristă. Dânsul a fost cam sceptic că o să-l batem. Eu, azi-noapte, l-am visat pe Gică Hagi și am fost convins... eu, când visez un om bun, îmi iese bine. Eram convins că o să câștigăm. A fost pentru prima oară când l-am visat pe Gică Hagi. Înainte îl visam pe Gigi Becali și nu mergea bine", a spus Mititelu.